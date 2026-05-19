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Temblor sacude la zona norte de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Senapred informó que, preliminarmente, no se han reportado afectaciones a personas ni a la infraestructura.

Javiera Rivera

Getty Images - Referencial

Getty Images - Referencial / bymuratdeniz

Un sismo de magnitud 4,2 se registró la tarde de este martes 19 de mayo en la zona norte del país, específicamente en la región de Atacama.

De acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor ocurrió a las 17:30 horas y tuvo su epicentro a 52 kilómetros al noreste de Alto del Carmen.

Además, el organismo detalló que el movimiento telúrico se originó a una profundidad de 103 kilómetros.

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Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que, de manera preliminar, no se reportan daños a personas, infraestructura ni interrupciones en los servicios básicos.

Recordemos que Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, por lo que movimientos de esta magnitud son habituales y, en la mayoría de los casos, no generan consecuencias mayores.

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Centro Sismológico Nacional

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