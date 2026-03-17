De parques nacionales a medidas por cambio climático: detalle de los 43 decretos que Medio Ambiente retiró de Contraloría

El ministerio del Medio Ambiente solicitó formalmente a la Contraloría General de la República el retiro de 43 decretos supremos que se encontraban en proceso de toma de razón. Estos instrumentos, ingresados durante la administración anterior, serán sometidos a una revisión técnica y jurídica detallada por parte de las nuevas autoridades antes de continuar con su cauce legal.

La medida se oficializó a través de un oficio firmado por el subsecretario de la cartera, José Ignacio Vial, donde se instruyó la suspensión temporal de los trámites mientras se analizan los contenidos de cada normativa pendiente.

Una “práctica habitual” de auditoría y compromiso de reingreso

Desde el ministerio explicaron que esta decisión se enmarca en el proceso de auditoría interna impulsado por el Ejecutivo para todos los organismos del Estado.

El compromiso de la autoridad es reingresar los instrumentos a la Contraloría “a la brevedad” una vez que concluya el proceso de análisis, asegurando así la continuidad de la gestión ambiental bajo los criterios de la nueva administración.

El detalle de los 43 decretos: