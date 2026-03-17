De parques nacionales a medidas por cambio climático: detalle de los 43 decretos que Medio Ambiente retiró de Contraloría
El subsecretario José Ignacio Vial solicitó suspender la toma de razón de los instrumentos ingresados durante la gestión anterior para “asegurar que cumplan con los estándares vigentes”.
El ministerio del Medio Ambiente solicitó formalmente a la Contraloría General de la República el retiro de 43 decretos supremos que se encontraban en proceso de toma de razón. Estos instrumentos, ingresados durante la administración anterior, serán sometidos a una revisión técnica y jurídica detallada por parte de las nuevas autoridades antes de continuar con su cauce legal.
La medida se oficializó a través de un oficio firmado por el subsecretario de la cartera, José Ignacio Vial, donde se instruyó la suspensión temporal de los trámites mientras se analizan los contenidos de cada normativa pendiente.
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Una “práctica habitual” de auditoría y compromiso de reingreso
Desde el ministerio explicaron que esta decisión se enmarca en el proceso de auditoría interna impulsado por el Ejecutivo para todos los organismos del Estado.
El compromiso de la autoridad es reingresar los instrumentos a la Contraloría “a la brevedad” una vez que concluya el proceso de análisis, asegurando así la continuidad de la gestión ambiental bajo los criterios de la nueva administración.
El detalle de los 43 decretos:
- Reglamento del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, y los Consejos Consultivos Regionales del Medio Ambiente.
- Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica.
- Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de Aguas Continentales Superficiales de la cuenca del Río Huasco.
- Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático de Biodiversidad.
- Plan de Descontaminación Atmosférica para la ciudad de Puerto Aysén y su área circundante.
- Reglamento del Sistema de Certificación Voluntaria de Gases de efecto Invernadero y uso del Agua.
- Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas.
- Reglamento del Sistema de Compensación de Emisiones de Normas de Emisión de Gases de Efecto Invernadero y Forzantes Climáticos de Vida Corta.
- Reglamento que regula el Registro Público de Sanciones
- Plan de Descontaminación por clorofila “A” transparencia y Fósforo disuelto, para la cuenca del Lago Villarrica.
- Actualización de la Estrategia Climática de Largo Plazo, componente de Adaptación: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
- Reglamento que Fija las Normas de Funcionamiento Interno y las Normas de Conformación del Comité Científico Asesor del Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas.
- Reglamento que regula los Planes de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies.
- Decreto Supremo que establece Metas de Recolección, Valorización y otras obligaciones asociadas de Pilas y Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
- Reglamento de Compensaciones de Biodiversidad
- Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC.
- Norma de Emisión para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico.
- Gobernanza de la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa.
- Reglamento para la Clasificación de Ecosistemas según Estado de Conservación, y la Elaboración de los Planes de Manejo para la Conservación de Ecosistemas Amenazados.
- Reglamento que regula Actividades que Requieren Autorización Previa.
- Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de las Ranitas de Darwin (Rhinoderma Darwin y R Rufum).
- Norma Primaria de Calidad del Aire para Plomo.
- Reglamento para la Calificación de Especies Exóticas Invasoras y Planes de Prevención, Control y Erradicación de Especies Exóticas Invasoras.
- Reglamento de Contratos de Retribución por Servicios Ecosistémicos.
- Clasificación de Especies según Estado de Conservación, Vigésimo Proceso.
- Crea el Área de Conservación de Múltiples usos Olivares-Colorado. en la comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, región Metropolitana.
- Crea el Parque Nacional “Salar de Gorbea”, en la comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, región de Atacama.
- Crea la Reserva de Región Virgen “Lagunas Collas”, en la comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, región de Atacama.
- Reglamento del Sistema de Certificación de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.
- Reglamento de Planes de Corrección.
- Sistema de Evaluación de Desempeño del Personal de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
- Reglamento de Concursos de Ingreso y Promoción del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
- Norma Primaria de Calidad del Aire para Material Particulado Fino MP 2,5.
- Reglamento para la Declaración de Áreas Degradadas y Elaboración de Planes de Restauración Ecológica.
- Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales.
- Crea el Parque Nacional “Las Parinas”, en la comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, región de Atacama.
- Crea la Reserva Nacional “Salar de Pedernales”, en la comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, región de Atacama.
- Crea el Parque Nacional “Lagunas Bravas”, en la comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, región de Atacama.
- Crea la Reserva de Región Virgen “Pisacas”, en la comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, región de Atacama.
- Designa Integrantes del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático 2026-2027.
- Declara Monumento natural de especie al pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti).
- Crea el Parque Nacional “Mar de Juan Fernández”, en la comuna de Juan Fernández, Provincia de Valparaíso, región de Valparaíso.
- Crea el Parque Nacional “Nazca Desventuradas II”, en la comuna de Valparaíso, Provincia de Valparaiso, región de Valparaiso.
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