Presentadora de radio reacciona a fuerte temblor en pleno directo: el momento se hizo viral

Este martes, un temblor fue registrado en la ciudad de Ica en Perú. Según información oficial, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6,1 grados.

El temblor también se percibió en Lima, donde sorprendió a los habitantes de la capital peruana.

Uno de los registros que ya se convirtieron en viral fue la reacción de la conductora de Radio Exitosa, Katyusca Torres, quien mantuvo la calma durante el sismo.

En 2021, Torres había vivido una situación similar en la misma radio donde tuvo que abandonar los estudios por la fuerte intensidad del temblor.