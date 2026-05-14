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Librería chilena anuncia cierre definitivo y liquidación total: “Hicimos todo lo posible para que resultara”

“Han sido meses difíciles por muchas razones y me rehusaba a tener que tomar esta decisión”, se explicó ante el fin del proyecto.

Javier Méndez

Librería chilena anuncia cierre definitivo y liquidación total: “Hicimos todo lo posible para que resultara”

Hace pocos días se confirmó una triste noticia para los amantes de la lectura en Santiago. Según se informó en redes sociales, la librería Café entre Página cerrará sus puertas para siempre.

“Lamentablemente vamos a cerrar nuestra tienda, han sido meses difíciles por muchas razones y me rehusaba a tener que tomar esta decisión, pero no nos quedó de otra”, se explicó en un video. “De verdad hicimos todo lo posible para que resultara”, le dijeron a un usuario que lamentó la pérdida.

Junto al anuncio también llegó una oportunidad para todos aquellos que quieran comprar. En sus últimas jornadas se esta realizando una liquidación total de productos.

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Algunos textos tienen hasta 15% de descuentos y en el sitio web del local (disponible pinchando aquí) también se puede ingresar el código OFERTALITERARIO para obtener un descuento automático.

El recinto está ubicado en Avenida Providencia #2528, local 6, en una galería que queda muy cerca de la estación de Metro Tobalaba.

Por ahora, no se ha confirmado si el proyecto continuará de forma online, una modalidad que varios locales que han bajado la cortina aplican para seguir disponibles para sus clientes.

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