Gobierno blinda a ministra Steinert tras anuncio de interpelación y acusa “gallito político” de la oposición

El Palacio de La Moneda salió en respaldo de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, tras el anuncio de interpelación presentado por parlamentarios de la oposición. En una nueva vocería de Gobierno, la ministra de la Segegob, Mara Sedini, cuestionó la validez de la ofensiva legislativa y emplazó a los sectores opositores a definir si sus prioridades están alineadas con el resguardo ciudadano o con generar un desmedro político a la actual administración del Presidente José Antonio Kast.

El blindaje del Ejecutivo se produce tras una compleja jornada para Steinert en la Cámara de Diputados, donde la Sala le impidió exhibir el material visual de su presentación, obligándola a leer su discurso. Posteriormente, la secretaria de Estado generó controversia al admitir públicamente que no preveía la exigencia del Congreso de entregar un plan formal y por escrito en materia de orden público.

Cuestionamientos al comportamiento del Congreso

La ministra Sedini manifestó la preocupación del Ejecutivo por lo que consideran una mala utilización de las facultades fiscalizadoras del Parlamento. La portavoz detalló una serie de trabas que, a su juicio, dificultan la comunicación de los programas gubernamentales en el Congreso Nacional.

Restricciones visuales: Se criticó el rechazo de la Sala a permitir el uso de herramientas de apoyo como presentaciones de PowerPoint.

Se criticó el rechazo de la Sala a permitir el uso de herramientas de apoyo como presentaciones de PowerPoint. Bloqueo a equipos técnicos: El Gobierno acusó que en reiteradas ocasiones se ha impedido el ingreso a las salas de subsecretarios y asesores clave.

El Gobierno acusó que en reiteradas ocasiones se ha impedido el ingreso a las salas de subsecretarios y asesores clave. Falta de escucha: La Segegob enfatizó que el interés real por la seguridad se demuestra escuchando las propuestas y no obstaculizando las exposiciones de los secretarios de Estado.

Respecto a la gestión de la titular de Seguridad, Sedini defendió la trayectoria de la exfiscal de Tarapacá, asegurando que ha liderado un trabajo dedicado a las urgencias del país y alineado con el mandato presidencial de los últimos meses. Asimismo, desestimó las especulaciones sobre un eventual ajuste ministerial, recordando que las modificaciones en el gabinete son una atribución exclusiva del Presidente de la República y no son materia de discusión pública.

Propiedad intelectual e Inteligencia Artificial

En otros aspectos de la agenda gubernamental, la vocera se refirió al revés sufrido por la megarreforma en la Comisión de Hacienda, donde se rechazó el artículo de propiedad intelectual diseñado para favorecer el desarrollo de plataformas de Inteligencia Artificial (IA).

Sedini confirmó que el proyecto continuará su tramitación regular y que el Ejecutivo mantendrá los diálogos con diversos actores para reponer la iniciativa. El objetivo de La Moneda, según explicó, es posicionar al país como un referente tecnológico en la región, logrando un equilibrio que fomente la llegada de capitales extranjeros sin desatender el resguardo de los derechos de autor de los creadores locales.