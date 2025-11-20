;

VIDEO. Filtran que Marlen Olivari y Luciano Marocchino estarían viviendo escandaloso quiebre: italiano ya estaría con joven 50 años menor

La controversia sentimental se tomó los paneles faranduleros, donde varios rostros aseguraron que la showoman estaría separada y “muy mal”.

Soledad Reyes

Es un quiebre escandaloso. Uno que ha remecido a la farándula en estos días, cuyos protagonistas son nada menos que Luciano Marocchino y Marlen Olivari.

La pareja estaría separada. Al menos eso aseguró Adriana Barrientos en Zona de Estrellas. “A mí la verdad es que me dijeron: ‘Pucha, Adrianita, yo no quiero romperte el corazón, pero la verdad es que la Marlén está separada de Luciano’“, contó.

Sin embargo, la showoman desmintió el hecho indicando que “esa información no es cierta”, e incluso apareció en las elecciones con el italiano, como si nada.

Luciano tendría nuevo amor

Pese a esto, en los paneles arremetieron con más información. Y Pablo Candia de Plan Perfecto destapó un detalle aún más controvertido: que Luciano incluso ya tendría una nueva pareja.

“La información que yo tengo (...) es que claro, efectivamente él estaría saliendo con alguna chiquilla. Bien chiquilla la verdad, 21 años y él 70 cumplidos este año”, señaló.

Y agregó que “esto habría pasado mientras Marlen estaba en el reality. El señor Marocchino, Luciano, habría conocido a esta chiquilla en el cumpleaños de Andrea, de su hijo, en julio de este año y desde ahí que esa relación habría partido”.

“Las imágenes que se vieron este domingo de ambos tomados de la mano eran pa’ la pantalla no más. Realmente la Marlen está muy mal, le afectó mucho esta separación y vienen mal ya desde hace un año. Esto no viene de hace poquito”, cerró.

