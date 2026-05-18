Ex U de Chile revela el origen de su polémico apodo: “Siempre algunos se van a burlar” / Pablo Ovalle Isasmendi/ AGENCIAU

Durante su paso por Universidad de Chile entre los años 2014 y 2021, Gonzalo Espinoza recibió el apodo de “clasiquero”, lo que generó varias críticas en su momento, por el hecho de que el mediocampista nunca pudo ganar un Superclásico frente a Colo Colo.

El exvolante de la U ahora milita en Constitución Unido y el pasado fin de semana celebró la victoria por 3-2 de su equipo ante Municipal de Puente Alto, por el torneo de la Tercera División A.

Luego del partido, Espinoza conversó con Redgol y se refirió al origen de su apodo de “clasiquero”. “Es un apodo que se puso por mi manera de jugar los clásicos”, señaló.

En la misma línea, el futbolista de 36 años recordó las burlas que recibió en su momento por el apodo. “Me lo tomo con humor, porque la gente de la U es una y la gente del rival es otra, te van a tirar mierda de un lado, otros te van a alabar”, comentó.

“Son gajes del oficio. Siempre algunos se van a burlar. En el estadio me putean. Estoy acostumbrado. Si uno entra a discutir con la gente por eso, en estos momentos no estaría jugando al fútbol”, concluyó Gonzalo Espinoza.