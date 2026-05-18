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“Pedimos disculpas por el partido que hicimos... Se nos cae la cara de vergüenza, nosotros no somos esto”

“No hay explicaciones ni excusas. Fue un partido totalmente aparte”, señaló Jovanny Campusano, lateral de Ñublense, tras sufrir una humillante goleada ante Colo Colo.

Daniel Ramírez

“Pedimos disculpas por el partido que hicimos... Se nos cae la cara de vergüenza, nosotros no somos esto”

“Pedimos disculpas por el partido que hicimos... Se nos cae la cara de vergüenza, nosotros no somos esto” / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Jovanny Campusano, lateral de Ñublense, manifestó su tristeza y vergüenza tras la humillante goleada que sufrió ante Colo Colo este domingo. Los albos aplastaron a los chillenajos con una amplia goleada por 6-2.

“Pedimos disculpas por el partido que hicimos. Nos vamos muy tristes, se nos cae la cara de vergüenza. Esto no es lo que veníamos haciendo, nosotros no somos esto. Nos duele...”, señaló el “Chuck” en diálogo con el medio Rincón del Rojo.

En la misma línea, el defensa reconoció: “No hay explicaciones ni excusas. Fue un partido totalmente aparte. No sé si se vuelva a repetir un partido así. Pero hacemos la autocrítica a nivel personal y grupal”.

“Hay que seguir trabajando y corregir los errores durante la semana. Tenemos una revancha a la vuelta de la esquina. Vamos a levantar esto. Hoy no somos los más malos y tampoco éramos los mejores anteriormente”, agregó el zaguero de Ñublense, quien hizo un llamado a dar vuelta la página para enfocarse en el próximo duelo contra la U. de Concepción.

“Tenemos que dar vuelta la página rápido. Como hombres, vamos a poner el pecho a las balas y vamos a salir adelante”, concluyó Jovanny Campusano tras la derrota en el Monumental.

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