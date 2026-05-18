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VIDEO. “Estamos muy tristes”: Familia de joven con Duchenne no fue recibida por el Presidente Kast tras caminata de 32 días

Los padres de Julián Carvajal aseguraron que tampoco fueron recibidos por la ministra de Salud, May Chomali.

Javiera Rivera

Creada con IA

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Después de recorrer durante 32 días el trayecto entre Puerto Montt y Santiago, la familia de Julián Carvajal Cárdenas aseguró que no fue recibida por el presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda.

Los padres del joven de 17 años buscaban exponer la situación de su hijo, quien padece distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad degenerativa que afecta progresivamente los músculos y su esperanza de vida.

La esperanza de la familia está puesta en Elevidys, un tratamiento disponible en Estados Unidos cuyo costo asciende a $3.500 millones. Según informó la familia, hasta el 15 de mayo habían reunido un 8,23% de la meta, equivalente a cerca de $288 millones.

A través de un video publicado en redes sociales, Mario y Rocío relataron que recibieron una respuesta indicando que el presidente José Antonio Kast no podría recibirlos por motivos de agenda y que el caso sería derivado al Ministerio de Salud.

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Sin embargo, afirmaron que tampoco fueron atendidos por la ministra May Chomali ni por otros representantes de la cartera.

“Estamos muy tristes”

“Estamos muy tristes”, señalaron los padres, quienes hicieron un nuevo llamado a la ciudadanía para seguir colaborando y así reunir los recursos necesarios para que Julián pueda acceder al tratamiento.

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