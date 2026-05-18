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Nuevo partido de izquierda en Chile: qué proponen y quiénes son las figuras que buscan una alternativa al PC y FA

Dirigentes emblemáticos como la senadora Campillai y el alcalde Toledo evalúan constituirse como fuerza legal para enfrentar los próximos desafíos electorales.

Mario Vergara

Nuevo partido de izquierda en Chile: qué proponen y quiénes son las figuras que buscan una alternativa al PC y FA

Un grupo de figuras políticas de alta visibilidad, vinculadas históricamente a la izquierda pero sin militancia vigente, se reunió este fin de semana en la comuna de La Cisterna para avanzar en la formación de un nuevo referente político. El encuentro congregó al gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; la senadora Fabiola Campillai; el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo; y el jefe comunal anfitrión, Joel Olmos.

El objetivo central de la cita es dar representación a un sector que han denominado como la “izquierda huérfana”: ciudadanos y organizaciones sociales que no se sienten interpretados por las estructuras del Partido Comunista ni del Frente Amplio, a pesar de compartir orígenes ideológicos y haber recibido apoyo de estas fuerzas en comicios anteriores.

Territorialidad y disputa del poder

Para el alcalde Joel Olmos, la meta es formalizar un movimiento que ya posee un trabajo conjunto previo, transformándolo en una herramienta para incidir en la política institucional. Por su parte, el gobernador Rodrigo Mundaca enfatizó que este proceso de articulación nace desde las comunidades y los territorios, bajo la premisa de que la descentralización debe ser un eje rector del proyecto.

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“Santiago no es Chile. Chile son sus regiones. Este es un proceso que parte compartiendo ideas y anhelos en la perspectiva de construir un espacio donde todos tengan cabida”, sostuvo la autoridad regional de Valparaíso, publica La Tercera.

El factor Toledo y los desafíos legales

La conformación de este grupo ocurre en un contexto particular para el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, quien recientemente sostuvo conversaciones con el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi. Aunque Toledo ha descartado ingresar a las filas del PDG, mantiene una apertura al diálogo con diversas fuerzas mientras se consolida este nuevo bloque independiente.

No obstante, el camino hacia la constitución como partido político formal asoma complejo. Los ajustes legales recientes han incrementado los requisitos de firmas y tiempos de constitución, un desafío que el grupo ya se encuentra evaluando.

A pesar de que los integrantes de esta nueva mesa de trabajo han evitado sumarse a las colectividades que actualmente coordinan la oposición al gobierno del Presidente José Antonio Kast, proyectan que este espacio servirá para unificar criterios y acciones de cara a los futuros desafíos electorales en el ámbito local y nacional.

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