Niemann alcanzó a ilusionarse, pero quedó lejos de la pelea por el título del PGA Championship / David Cannon

Tras su mejor desempeño en lo que va del segundo major del año, el PGA Championship, incluyendo un eagle en la tercera ronda, Joaquín Niemann se ilusionó con la chance de pelear por el título.

La última ronda lo encontró al golfista nacional con dos birdies en los primeros dos hoyos, cuestión que abrió expectativas.

De hecho, el talagantino estuvo batallando en el top 10 hacia la primera mitad de su desempeño, donde había sumado otro birdie en el hoyo 6, pero con bogeys en los hoyos 3 y 7.

LIV Golf had 1 player finish in the top 30 at The Masters.



Smith, Rahm, Niemann all currently within 3 of the lead at Aronimink. pic.twitter.com/0ndz0sn5DO — Underdog Golf (@UnderdogGolf) May 17, 2026

Sin embargo, ya en las instancias finales, Joaquín Niemann no pudo despuntar, cometiendo errores al punto de cometer bogeys en los hoyos 11, 14 y 17, lo que solo pudo “maquillar” con un birdie en el 16.

Con ello, el chileno completó una última ronda con un golpe sobre el par y una tarjeta total de -1, lejos del inglés Aaron Rai, que con una tarjeta acumulada de -9 logró el primer título de un major en su carrera.