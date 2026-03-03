;

Jugador de Colo Colo sería expulsado de condomonio por episodio con hombres desnudos en la piscina

El futbolista albo, Cristian Riquelme, se ve envuelto en un escándalo que compromete su permanencia en el condominio donde actualmente reside.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

En las últimas horas se dio a conocer un escándalo que involucra al jugador de Colo Colo, Cristian Riquelme, y que podría comprometer su permanencia en el condominio donde actualmente reside, en el sector Alto Macul, La Florida.

Según reveló The Clinic, durante la tarde del lunes recién pasado, Riquelme estaba en el jardín del edificio con un grupo de amigos cuando dos de ellos ingresaron a la piscina sin ropa.

Los vecinos que fueron testigos de esta situación alcanzaron a grabar a los sujetos desnudos bañándose en la piscina. Este hecho provocó la queja de varios habitantes del condominio.

ADN

Jugador de Colo Colo sería expulsado de condomonio por episodio con hombres desnudos en la piscina / Foto: The Clinic

Frente a esta situación, la administración del condominio AltaVista 2 iniciará las gestiones para terminar el contrato de arrendamiento de Cristian Riquelme, amparándose en el artículo 15 del reglamento de la copropiedad.

Además, la administración decidió aplicar al futbolista de Colo Colo la multa máxima que permite dicho reglamento: 5 UTM ($349.445 a la fecha de hoy 3 de marzo).

Según comentaron fuentes cercanas al condominio AltaVista 2, no sería la primera vez que Riquelme se ve involucrado en reclamos por parte de los vecinos. De hecho, el lateral de los albos había sido multado anteriormente por ruidos molestos.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad