En las últimas horas se dio a conocer un escándalo que involucra al jugador de Colo Colo, Cristian Riquelme, y que podría comprometer su permanencia en el condominio donde actualmente reside, en el sector Alto Macul, La Florida.

Según reveló The Clinic, durante la tarde del lunes recién pasado, Riquelme estaba en el jardín del edificio con un grupo de amigos cuando dos de ellos ingresaron a la piscina sin ropa.

Los vecinos que fueron testigos de esta situación alcanzaron a grabar a los sujetos desnudos bañándose en la piscina. Este hecho provocó la queja de varios habitantes del condominio.

Jugador de Colo Colo sería expulsado de condomonio por episodio con hombres desnudos en la piscina / Foto: The Clinic Ampliar

Frente a esta situación, la administración del condominio AltaVista 2 iniciará las gestiones para terminar el contrato de arrendamiento de Cristian Riquelme, amparándose en el artículo 15 del reglamento de la copropiedad.

Además, la administración decidió aplicar al futbolista de Colo Colo la multa máxima que permite dicho reglamento: 5 UTM ($349.445 a la fecha de hoy 3 de marzo).

Según comentaron fuentes cercanas al condominio AltaVista 2, no sería la primera vez que Riquelme se ve involucrado en reclamos por parte de los vecinos. De hecho, el lateral de los albos había sido multado anteriormente por ruidos molestos.