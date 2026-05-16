El cambio que llega a tu ClaveÚnica: así es el nuevo paso obligatorio para realizar tus trámites

La Secretaría de Gobierno Digital anunció que la plataforma ClaveÚnica sumará una nueva capa de seguridad a partir de mayo. La medida busca fortalecer la protección de los datos de más de 16 millones de personas que utilizan el sistema para acceder a un catálogo de más de 1.700 servicios estatales, incluyendo trámites previsionales, de salud, tributarios y obtención de certificados.

El cambio principal consiste en la integración de un segundo factor de autenticación o “pinpass”, el cual será generado desde un dispositivo o aplicación autorizada. Con este mecanismo, además del RUT y la contraseña tradicional, se requerirá un código temporal extra para validar el ingreso, dificultando el acceso no autorizado incluso si la clave personal ha sido comprometida.

Implementación y objetivos de ciberseguridad

La puesta en marcha de esta herramienta será gradual durante mayo y mantendrá un carácter opcional en su etapa inicial. La decisión responde directamente al incremento de delitos informáticos, especialmente casos de phishing, donde atacantes utilizan enlaces y mensajes fraudulentos para capturar información sensible de los usuarios.

Desde la autoridad reiteraron que, a pesar de estas actualizaciones, no existe evidencia de filtraciones en la base de datos de ClaveÚnica. El objetivo es alinear los estándares de seguridad de la plataforma estatal con los que ya operan en aplicaciones bancarias y otros servicios digitales de alta complejidad.

Recomendaciones para los usuarios

Junto con el anuncio del nuevo sistema, los especialistas y autoridades recordaron pautas básicas para la higiene digital: