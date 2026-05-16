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El cambio que llega a tu ClaveÚnica: así es el nuevo paso obligatorio para realizar tus trámites

La Secretaría de Gobierno Digital anunció la incorporación gradual de un código temporal o “pinpass” a partir de mayo

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno / Rafa Martínez

La Secretaría de Gobierno Digital anunció que la plataforma ClaveÚnica sumará una nueva capa de seguridad a partir de mayo. La medida busca fortalecer la protección de los datos de más de 16 millones de personas que utilizan el sistema para acceder a un catálogo de más de 1.700 servicios estatales, incluyendo trámites previsionales, de salud, tributarios y obtención de certificados.

El cambio principal consiste en la integración de un segundo factor de autenticación o “pinpass”, el cual será generado desde un dispositivo o aplicación autorizada. Con este mecanismo, además del RUT y la contraseña tradicional, se requerirá un código temporal extra para validar el ingreso, dificultando el acceso no autorizado incluso si la clave personal ha sido comprometida.

Implementación y objetivos de ciberseguridad

La puesta en marcha de esta herramienta será gradual durante mayo y mantendrá un carácter opcional en su etapa inicial. La decisión responde directamente al incremento de delitos informáticos, especialmente casos de phishing, donde atacantes utilizan enlaces y mensajes fraudulentos para capturar información sensible de los usuarios.

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Desde la autoridad reiteraron que, a pesar de estas actualizaciones, no existe evidencia de filtraciones en la base de datos de ClaveÚnica. El objetivo es alinear los estándares de seguridad de la plataforma estatal con los que ya operan en aplicaciones bancarias y otros servicios digitales de alta complejidad.

Recomendaciones para los usuarios

Junto con el anuncio del nuevo sistema, los especialistas y autoridades recordaron pautas básicas para la higiene digital:

  • Evitar compartir la contraseña con terceras personas.
  • No utilizar enlaces enviados por mensajería sospechosa para iniciar sesión.
  • Verificar que el sitio web corresponda al dominio oficial del Estado.
  • Renovar la clave de acceso de manera periódica.
  • Utilizar contraseñas robustas y únicas para cada plataforma.
  • Activar las nuevas herramientas de seguridad adicionales una vez que estén disponibles para su cuenta.

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