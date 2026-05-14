Mala fortuna: auto de piloto chileno se incendia y es chocado en las clasificaciones de las 24 Horas de Nürburgring / YouTube @GTWorld

Este jueves comenzó la disputa de las clasificaciones para la disputa de las 24 Horas de Nürburgring 2026.

El arranque no fue el esperado para el único representante nacional en la prueba, Benjamín Hites, debido a un accidente que se produjo con el vehículo Porsche 911 que debe compartir en el equipo Black Falcon.

Todo porque el compañero del chileno, Alexander Hardt, sufrrió una falla en el motor, el cual se prendió en llamas y, para peor, mientras se esperaba al equipo de seguridad para apagar el incendio, otro auto chocó al vehículo por detrás, dejándolo inutilizable.

“Nos pasaron el auto de reserva para salir a clasificar, pero no alcancé a andar una vuelta y la organización paró la actividad por seguridad, ya que llovía intensamente. Por ahora me quedé sin registrar tiempos. El clima ha estado inestable con lluvia, nieve y mucho frío. Ahora a esperar lo mejor para tener un buen auto para hacer un mejor papel”, reconoció Benjamín Hites, que se quedó sin registrar tiempos pues, cuando le tocó conducir, la lluvia paralizó la actividad en el “Infierno Verde”.

Así las cosas, de momento, el equipo del chileno se ubica 84 en la clasificación general entre 161 autos en competencia y mañana viernes buscarán su revancha en las clasificatorias 2 y 3, cuestión que determinará las posiciones de largada en las 24 Horas de Nürburgring, la cual arrancará a las 09:00 horas de nuestro país el sábado 16 de mayom terminando a la misma hora del domingo.