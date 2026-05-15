El sorpresivo quiebre que remece a Vinicius a semanas del Mundial: “Cuando algo deja de tener sentido...” / SOPA Images

Virginia Fonseca, influencer y empresaria brasileña, anunció públicamente el fin de su relación amorosa con el futbolista Vinicius Junior luego de un año juntos.

A través de una historia de Instagram publicada este viernes, Fonseca dio a entender que su relación con el delantero del Real Madrid ya no tenía sentido, por lo cual prefirió terminar las cosas con “madurez” y “cariño”.

“A lo largo de mi vida, aprendí a nunca negociar aquello que, para mí, es innegociable. Entonces, cuando algo deja de tener sentido, prefiero tener la madurez para terminar con cariño antes que permanecer por permanecer”, escribió la empresaria.

Virginia Fonseca vía Instagram Ampliar

“Hoy elegimos respetar el camino del otro. Deseo mucho la felicidad y el éxito de Vinicius, y todo esto con mucho cariño. Pido respeto y que se convierta en una página pasada en la vida de todos, tal como será en la mía”, concluyó la influencer brasileña.

Virginia Fonseca sorprendió a varios con este anuncio, ya que el día de ayer estuvo en el Santiago Bernabéu apoyando a Vinicius durante el partido que jugó Real Madrid ante Real Oviedo.