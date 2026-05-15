Teleférico de Santiago se consolida como uno de los atractivos turísticos más valorados de Latinoamérica

El teleferico, ícono y emblema del ahora denominado Parque Metropolitano de Santiago (Parquemet), obtuvo el primer lugar en el ranking anual Travellers’ Choice Awards 2026 de TripAdvisor.

Este galardón, que lo sitúa dentro de la categoría 'Lo Mejor de lo Mejor’, se otorga a partir de miles de opiniones y valoraciones de visitantes de todo el mundo, consolidando el servicio por tercer año consecutivo entre las experiencias turísticas mejor evaluadas de la región.

Operado por la empresa Turistik, el Teleférico de Santiago es reconocido no solo por la experiencia panorámica que ofrece sobre la capital, sino también por su calidad de servicio, conectividad y valor patrimonial.

Además de su atractivo recreativo, el sistema cumple un rol clave en la movilidad interna de Parquemet, facilitando un acceso cómodo y seguro a puntos estratégicos del cerro San Cristóbal como la Cumbre, la piscina Tupahue, senderos, jardines y miradores.

“El reconocimiento internacional del Teleférico de Santiago refleja el trabajo que impulsa el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus funcionarios para recuperar, fortalecer y poner en valor los espacios públicos como lugares de integración, deporte y recreación para las familias”, comentó el ministro Ivan Poduje.

“Parquemet es el gran pulmón verde de la ciudad, y el Teleférico permite que miles de personas accedan y disfruten de este entorno natural, promoviendo además el turismo sustentable y la conexión de la ciudadanía con la naturaleza”, añade.

Alianza público-privada

El éxito y la consolidación del Teleférico como un servicio eficiente y sustentable responde a la alianza público-privada entre el Parque Metropolitano de Santiago y Turistik.

La directora (s) de Parquemet, Marisol Torregrosa, destacó el impacto que este hito tiene para la gestión de los entornos urbanos en Chile.

“Recibir este reconocimiento por tercer año consecutivo nos llena de orgullo y reafirma el compromiso de Parquemet por ofrecer experiencias de calidad en los espacios públicos”, expresó.

“El Teleférico no solo es un atractivo turístico emblemático de Santiago, sino también una forma sustentable y accesible de conectar a las personas con la naturaleza y la vida al aire libre”, complementó.

RODRIGO RAIMAN Q. Ampliar

Por su parte, desde la vereda de la operación privada, el gerente general de Turistik, Ricardo Suárez, enfatizó el valor de que este galardón provenga directamente de los usuarios.

“Es una enorme satisfacción recibir nuevamente este reconocimiento internacional, especialmente porque proviene directamente de la experiencia y valoración de las personas que visitan Parquemet y el Teleférico de Santiago”, expuso.

Asimismo, sostiene que, el hecho de que “este atractivo se mantenga por tercer año consecutivo entre las experiencias favoritas del mundo, refleja el trabajo constante y conjunto que existe detrás de esta experiencia turística”.

Actualmente, el Parque Metropolitano de Santiago recibe más de 7,5 millones de visitas al año. En este contexto, el Teleférico opera como un eje esencial para el desplazamiento diario de familias, turistas y deportistas a lo largo de las más de 700 hectáreas que conforman el recinto, reforzando el posicionamiento de la Región Metropolitana como un destino moderno, inclusivo y conectado con el medio ambiente.