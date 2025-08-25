Estos conocidos alimentos bajan la presión arterial y protegen la salud cardiovascular

Según la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, la prevalencia de la hipertensión arterial (HTA) en Chile es del 73,3% en personas de 65 años o más.

Además, a la hipertensión se le atribuye directamente una de cada siete muertes en el país . Y se estima que el 68,7% de las personas con hipertensión conocen su condición.

Por ello, para mantener la presión arterial bajo control, los expertos recomiendan seguir una dieta nutritiva, priorizando ciertos alimentos que han demostrado disminuirla.

Estos 5 alimentos ayudan a bajar la presión arterial:

1. Jugo de betarraga

La betarraga es rica en nitratos, que el cuerpo convierte en óxido nítrico, un compuesto que relaja los vasos sanguíneos y ayuda a mantener la presión arterial en niveles saludables.

Un estudio reciente encontró que beber una pequeña cantidad de jugo de remolacha dos veces al día puede ayudar a reducir la presión arterial en adultos mayores.

2. Frutos secos sin sal

Los frutos secos contienen el aminoácido L-arginina, que contribuye a la producción de óxido nítrico, apoyando la regulación de la presión arterial.

Almendras y pistachos destacan por su combinación de potasio, magnesio y calcio, minerales esenciales para la salud cardiovascular.

Además, consumir un puñado de frutos secos al día puede mejorar los niveles de glucosa y reducir hasta un 25% el riesgo de enfermedades del corazón, según un estudio publicado en la revista Nutrients.

3. Yogur bajo en azúcar

El yogur es una excelente fuente de calcio y potasio, nutrientes clave para mantener la presión arterial controlada.

Además, los probióticos presentes en el yogur también ayudan a que el organismo absorba y utilice estos minerales de manera más eficiente.

4. Kiwi

El kiwi es rico en antioxidantes, que se cree ayudan a disminuir la presión arterial. Un estudio mostró que pacientes con hipertensión leve que comieron tres kiwis al día durante 8 semanas experimentaron una presión arterial más baja.

Además de sus beneficios sobre la presión arterial, el consumo de kiwi también puede mejorar la salud mental en tan solo 4 días, según los investigadores de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda.

5. Chocolate oscuro

Para los amantes del dulce, el chocolate oscuro contiene flavan-3-ols, un tipo de flavonoide presente en el cacao que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y mejorar la circulación.

Un estudio encontró que quienes consumieron regularmente este tipo de flavonoides experimentaron reducciones de presión arterial comparables a las de algunos medicamentos antihipertensivos.