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VIDEO. ¿Cuándo llegará la próxima pandemia? ¿Estamos preparados? Experto chileno responde

“Existe una ‘caja negra’ de virus que conocemos por nombre pero no hemos estudiado en profundidad”, dice Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia.

Gabriel Esteffan

¿Cuándo llegará la próxima pandemia? ¿Estamos preparados? Experto chileno responde

Luego del trauma que significó para millones de personas la pandemia del Covid, lo que está pasando con el hantavirus en el crucero neerlandés MV Hondius ha generado preocupación a nivel mundial.

“Viene otra pandemia, pero no se sabe cuándo”, adelanta el dr. Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMI), en un nuevo episodio de Tecnociencia, el podcast, con la periodista científica Andrea Obaid.

¿Qué aprendimos del Covid? “Sabemos qué hacer, pero falta poner en marcha esos planes prácticos para estar realmente preparados. En lo positivo, se agilizó enormemente el desarrollo de vacunas, logrando soluciones seguras en un solo año”, dice González.

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Sobre qué depende la masividad de una próxima pandemia, el especialista explica que “depende de factores como el azar de las mutaciones que permiten que un virus se transmita efectivamente entre humanos que no están inmunizados”.

En el desarrollo local de una vacuna, el investigador explica que “en el IMI tenemos iniciativas para varios patógenos. Desarrollamos una vacuna local contra el COVID-19 y también tenemos una vacuna contra el Hantavirus que ha avanzado exitosamente en modelos animales. Además, trabajamos en una plataforma para la manufactura de vacunas en Chile para recuperar nuestra soberanía sanitaria”.

Un dato que preocupa

“También influye qué tan preparados estemos con prototipos de vacunas para distintas familias de virus. Existe una ‘caja negra’ de virus que conocemos por nombre pero no hemos estudiado en profundidad. La OMS tiene un plan para estudiar estos virus prototipo y adelantarse a su capacidad pandémica”, agrega.

En Chile, circula el andes virus (cepa del hantavirus), que tiene una letalidad entre el 20% y 35%. “Estamos acostumbrados a casos aislados, de 30 a 40 al año, pero la transmisión persona a persona es rara; el último reporte en Chile fue en 2019″, dice.

“Que ahora haya cerca de ocho personas infectadas sugiere una variante con mayor propensión a transmitirse entre humanos, lo que representaría un virus con potencial pandémico para el cual no hay vacuna ni tratamiento efectivo”, remata.

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