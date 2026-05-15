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VIDEO. Colmed acusa impacto directo en pacientes por recortes del Gobierno en Salud: “La frase del ministro Quiroz es ofensiva”

Francisca Crispi, presidenta de Colmed Santiago, acusó al Ejecutivo de golpear directamente a hospitales y pacientes tras el ajuste presupuestario en la salud pública.

Nelson Quiroz

La presidenta del Colegio Médico de Santiago, Francisca Crispi, lanzó duras críticas al Gobierno por los recortes fiscales aplicados al sistema de salud pública y calificó como “sumamente ofensivas” las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien aseguró que “muchas veces con menos recursos se hace más”.

En conversación con Ciudadano ADN, la líder gremial afirmó que la frase “es sumamente ofensiva para los equipos de la salud pública que muchas veces con déficit presupuestario hacen sus máximos esfuerzos para dar la mejor atención a la población”.

ADN

Agencia Uno / FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

La dirigenta gremial advirtió que el ajuste impactará directamente a los pacientes del sistema público, donde se atiende cerca del 80% de la población. “Los hospitales tienen un déficit estructural y este recorte afectaría directamente la atención de los pacientes”, sostuvo.

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Según explicó, la reducción presupuestaria contempla “79 mil millones de pesos directamente a los egresos hospitalarios”, lo que, afirmó, significa dejar de financiar miles de prestaciones en una red que ya enfrenta una fuerte presión asistencial y más de 2,5 millones de personas en listas de espera.

Crispi cuestionó además que el ajuste haya sido impulsado “por decreto” desde Hacienda y acusó contradicciones en el discurso del Ejecutivo. “Se dijo que el recorte era para eficientar gastos en personal o reemplazos, pero los números no cuadran”, señaló.

La presidenta del Colmed Santiago insistió en que la salud pública “no es el lugar para aplicar recortes fiscales” y remarcó que Chile aún se encuentra bajo el promedio de inversión sanitaria de países desarrollados. “No somos un país que despilfarra recursos en salud pública; al contrario, hemos logrado buenos resultados invirtiendo poco”, afirmó.

Pese a las críticas, Crispi aseguró que el gremio está disponible para discutir medidas de eficiencia, aunque enfatizó que estas “no se logran por decreto”, sino mediante inversión, modernización hospitalaria y fortalecimiento de la atención primaria.

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