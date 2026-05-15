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Confirman denuncia por secuestro de comerciante en la región Metropolitana: habrían pedido dinero a la familia

El caso se originó durante la tarde del jueves en Lampa. La víctima sería un comerciante de feria libre.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia Uno

Agencia Uno

Un nuevo caso de presunto secuestro se investiga en la Región Metropolitana, luego de una denuncia originada durante la tarde del jueves en la comuna de Lampa.

Según los primeros antecedentes, la víctima sería un comerciante vinculado a una feria libre.

La información preliminar apunta a que desconocidos habrían tomado contacto con la familia del afectado para exigir dinero a cambio de su liberación.

Por ahora, el caso se mantiene en desarrollo y las diligencias buscan establecer el paradero del hombre y la identidad de los responsables, quienes han realizado contactos extorsivos a la familia.

Noticia en desarrollo.

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