Transmisión de hantavirus: ¿Los perros y gatos pueden contagiar a los humanos?

La salud a nivel mundial vuelve a verse sacudida y enciende las alarmas entre la población debido a los brotes de hantavirus y sus consecuencias que llegan a ser fatales.

Bajo este escenario de incerature, la preocupación también se traslada hasta nuestras mascotas, esos amigos peludos que comparten el día a día muy cerca de nosotros.

La pregunta es: ¿Podría el perro que duerme en el sofá o el gato que descansa en nuestro regazo transmitirnos la enfermedad?.

Aunque la duda es natural, la evidencia científica y expertos veterinarios ofrecen un mensaje de calma fundamentado en la biología de la infección.

Comportamiento del virus en animales domésticos

A diferencia de los humanos, los animales de compañía presentan una respuesta inmunológica que impide que se conviertan en vectores directos de la enfermedad.

Según explican los especialistas, el patógeno no se manifiesta clínicamente en ellos, lo que elimina el riesgo de transmisión horizontal hacia sus dueños.

“Pueden estar expuestos, pero no se enferman de la manera en que sabemos que se enferman las personas”, puntualizó la Dra. Kate Elden, directora médica de la firma de telemedicina veterinaria Dutch, en entrevista con ABC News.

“No existe una prueba real que un veterinario local vaya a tener disponible”, agregó, debido precisamente a que perros y gatos no desarrollan la patología de forma detectable.

En esta misma línea, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos confirman que no hay registros de que estas mascotas transfieran el virus a las personas.

El riesgo indirecto

Si bien el animal no es el foco de infección, su interacción con el entorno silvestre puede introducir el peligro en la vivienda. El escenario de riesgo ocurre cuando una mascota caza un roedor infectado y lo traslada al interior del hogar.

Elden instó a los dueños a estar alerta: “No dude en llamar a su veterinario si su mascota trajo un roedor a casa y comienza a verse mal”.

Aunque la mascota no contagie el hanta, el contacto con el roedor capturado sí requiere un protocolo estricto. La experta recomienda recoger cualquier resto utilizando siempre mascarilla y guantes, para luego higienizar profundamente las manos con agua y jabón.

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Prevención en la realidad geográfica

El reservorio principal, según la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA), es el ratón ciervo, que elimina el virus vía orina y saliva.

En el cono sur, destaca el virus Andes, única cepa con capacidad de transmisión interhumana documentada, pero donde las mascotas tampoco cumplen un rol difusor.

Para proteger el hogar, las autoridades recomiendan sellar grietas, mantener el alimento de mascotas en envases herméticos y desinfectar cualquier rastro de roedores silvestres sin levantar polvo.