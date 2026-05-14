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VIDEO. La inesperada incorporación con la que sueña Franco Parisi para el PDG: “Me encantaría tenerlo”

“Sería muy bueno para el PDG contar con él”, indicó el líder del Partido de la Gente en conversación con el programa “De esto se habla” de EL PAÍS y ADN.

Nelson Quiroz

La inesperada incorporación con la que sueña Franco Parisi para el PDG: “Me encantaría tenerlo”

El líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, sorprendió al sincerar públicamente su interés en sumar al alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, a las filas de la colectividad.

“Me encantaría y sería muy bueno para el PDG contar con él”, afirmó el economista en el programa De esto se habla, de EL PAÍS y ADN.

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CRISTOBAL VENEGAS

Las declaraciones llegaron en medio de una reunión entre ambos dirigentes que rápidamente agitó el escenario político. El encuentro se realizó casi en paralelo a la cita encabezada por el Presidente José Antonio Kast con alcaldes de oposición en La Moneda, instancia a la que Toledo no fue invitado.

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Desde el PDG interpretaron la reunión como un posible paso para acercar al alcalde independiente a la tienda, especialmente considerando el peso electoral que tiene el partido en el distrito 12. Sin embargo, el propio Toledo intentó bajar las especulaciones tras la cita.

“Por ahora, nosotros no estamos explorando nuestra posición de militar”, aclaró el jefe comunal, aunque también destacó el rol de los partidos políticos y aseguró que “la política se hace en colectividad”.

Toledo además cuestionó la división entre “alcaldes oficialistas y de oposición”, apuntando que esa lógica “le hace mal a Chile”. “Hoy somos alcaldes de las comunas que representamos y las políticas impactan a todos por igual”, sostuvo.

Pese a ello, previo al encuentro, Parisi no ocultó su entusiasmo y comprometió el respaldo de la bancada del PDG a la comuna de Puente Alto.

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