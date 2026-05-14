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Tres carabineros de Curanilahue son detenidos y dados de baja por presunto vínculo con banda criminal

Los ahora exfuncionarios fueron detenidos en la misma unidad policial y son investigados por asociación criminal, falsificación y delitos ligados a la Ley 20.000.

Juan Castillo

Nicolás Medina

Tres carabineros de Curanilahue son detenidos y dados de baja por presunto vínculo con banda criminal

Tres carabineros de Curanilahue son detenidos y dados de baja por presunto vínculo con banda criminal / Hans Scott Cardenas

Tres funcionarios de Carabineros pertenecientes a la Cuarta Comisaría de Curanilahue, en la región del Biobío, fueron detenidos durante la madrugada de este jueves, tras ser vinculados a una presunta organización criminal que operaría en la zona.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los involucrados corresponden a tres cabos de la institución, quienes fueron aprehendidos en el patio de la misma unidad policial.

Tras el procedimiento, Carabineros resolvió darlos de baja.

Allanamientos y delitos investigados contra exfuncionarios

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Los ahora exuniformados quedaron detenidos por una serie de delitos, entre ellos asociación ilícita, asociación criminal, falsificación de instrumento público, omisión de denuncia, obstrucción a la investigación e infracción a la Ley 20.000.

A raíz de estas detenciones, se han desarrollado cerca de 10 allanamientos vinculados a la investigación. Hasta ahora, no se descarta que puedan registrarse nuevas personas detenidas durante las próximas horas, conforme avancen las diligencias.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir las siguientes medidas judiciales.

La indagatoria deberá establecer el grado de participación de cada detenido, el eventual rol que habrían cumplido dentro de la organización y si existieron otros funcionarios o civiles involucrados en los hechos investigados.

En paralelo, se espera que Carabineros avance con los procedimientos administrativos internos correspondientes, luego de concretar la baja de los tres cabos detenidos en Curanilahue.

El operativo se mantiene en desarrollo, por lo que durante la jornada podrían conocerse nuevos antecedentes sobre los allanamientos, las especies incautadas y la eventual participación de más personas en esta causa.

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