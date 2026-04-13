;

Rockstar nuevamente en problemas: Grupo de hackers amenaza con nueva filtración ¿Peligra ‘GTA VI’?

ShinyHunters le puso como fecha límite este martes 14 de abril a la compañía para alcanzar algunas negociaciones.

José Campillay

Rockstar nuevamente en problemas: Grupo de hackers amenaza con nueva filtración ¿Peligra ‘GTA VI’?

El gigante de los videojuegos, Rockstar Games, enfrenta una nueva crisis de ciberseguridad y que, lamentablemente, está ligada a GTA VI.

El grupo de hackers conocido como ShinyHunters ha escalado sus amenazas, asegurando que procederá a la divulgación de información interna tras el fracaso de las negociaciones con la compañía.

El plazo, fijado para este martes 14 de abril, pone en jaque la confidencialidad de ciertos documentos corporativos del estudio neoyorquino.

De acuerdo con informes de la BBC, el acceso no autorizado no se produjo directamente en los servidores principales de la firma, sino a través de un proveedor externo.

Revisa también:

ADN

Las sospechas apuntan a Anodot, una plataforma de análisis de datos vinculada a la infraestructura en la nube de la empresa.

Desde Rockstar Games han intentado transmitir calma a sus inversores y a la comunidad de jugadores. Aseguran que el ataque resultó en el robo de “una cantidad limitada de información corporativa no material”.

En un comunicado oficial, la desarrolladora y distribuidora fue enfática al señalar que el incidente no ha tenido repercusiones en sus operaciones habituales y, lo más importante, que no existe evidencia de que los datos de los usuarios hayan sido vulnerados.

Asimismo, se descarta afección directa a todo lo relacionado con Grand Theft Auto y su próximo juego que mantiene expectante a toda la comunidad gamer desde hace varios años.

¿Qué está en riesgo realmente?

A diferencia del masivo hackeo sufrido en 2022 (que expuso material audiovisual prematuro del esperado GTA 6), en esta ocasión los archivos comprometidos parecen tener un perfil administrativo.

Expertos en el área sugieren que la filtración podría incluir:

  • Planes de marketing y estrategias comerciales.
  • Documentación financiera y registros internos.
  • Contratos vigentes con terceros.

Aunque ShinyHunters no ha especificado el contenido exacto de su botín, el estudio mantiene su postura de que el impacto es acotado.

No obstante, la situación reabre el debate sobre la vulnerabilidad de las grandes empresas ante ataques a su cadena de suministro (proveedores).

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad