Rockstar nuevamente en problemas: Grupo de hackers amenaza con nueva filtración ¿Peligra ‘GTA VI’?

El gigante de los videojuegos, Rockstar Games, enfrenta una nueva crisis de ciberseguridad y que, lamentablemente, está ligada a GTA VI.

El grupo de hackers conocido como ShinyHunters ha escalado sus amenazas, asegurando que procederá a la divulgación de información interna tras el fracaso de las negociaciones con la compañía.

El plazo, fijado para este martes 14 de abril, pone en jaque la confidencialidad de ciertos documentos corporativos del estudio neoyorquino.

De acuerdo con informes de la BBC, el acceso no autorizado no se produjo directamente en los servidores principales de la firma, sino a través de un proveedor externo.

Las sospechas apuntan a Anodot, una plataforma de análisis de datos vinculada a la infraestructura en la nube de la empresa.

Desde Rockstar Games han intentado transmitir calma a sus inversores y a la comunidad de jugadores. Aseguran que el ataque resultó en el robo de “una cantidad limitada de información corporativa no material”.

En un comunicado oficial, la desarrolladora y distribuidora fue enfática al señalar que el incidente no ha tenido repercusiones en sus operaciones habituales y, lo más importante, que no existe evidencia de que los datos de los usuarios hayan sido vulnerados.

Asimismo, se descarta afección directa a todo lo relacionado con Grand Theft Auto y su próximo juego que mantiene expectante a toda la comunidad gamer desde hace varios años.

¿Qué está en riesgo realmente?

A diferencia del masivo hackeo sufrido en 2022 (que expuso material audiovisual prematuro del esperado GTA 6), en esta ocasión los archivos comprometidos parecen tener un perfil administrativo.

Expertos en el área sugieren que la filtración podría incluir:

Planes de marketing y estrategias comerciales.

Documentación financiera y registros internos.

Contratos vigentes con terceros.

Aunque ShinyHunters no ha especificado el contenido exacto de su botín, el estudio mantiene su postura de que el impacto es acotado.

No obstante, la situación reabre el debate sobre la vulnerabilidad de las grandes empresas ante ataques a su cadena de suministro (proveedores).