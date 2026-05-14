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Asociación criminal e infracción a la ley de drogas: qué se sabe de los carabineros dados de baja en Curanilahue

Tres cabos de Carabineros fueron detenidos en la Cuarta Comisaría de Curanilahue y dados de baja por su presunto vínculo con una organización criminal.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial / Hans Scott

Tres funcionarios de Carabineros pertenecientes a la Cuarta Comisaría de Curanilahue, en la región del Biobío, fueron detenidos durante la madrugada de este jueves, en medio de una investigación que los vincularía con una presunta organización criminal en la zona.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los involucrados son tres cabos de la institución, quienes fueron aprehendidos en el patio de la propia unidad policial.

Tras el procedimiento, Carabineros resolvió darlos de baja de manera inmediata.

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Los delitos que se investigan contra los exfuncionarios

Los ahora exuniformados quedaron detenidos por una serie de ilícitos graves, entre ellos asociación ilícita, asociación criminal, falsificación de instrumento público, omisión de denuncia, obstrucción a la investigación e infracción a la Ley 20.000.

La indagatoria busca establecer el rol que habrían cumplido los exfuncionarios dentro de la presunta organización criminal, además de determinar si utilizaron su posición institucional para facilitar, encubrir o impedir diligencias relacionadas con los hechos investigados.

A raíz de estas detenciones, se realizaron cerca de 10 allanamientos asociados al caso. Hasta ahora, no se descarta que existan nuevas personas detenidas durante las próximas horas, conforme avancen los procedimientos instruidos por el Ministerio Público.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía, que deberá formalizar los cargos correspondientes y definir las medidas cautelares que solicitará contra los imputados.

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