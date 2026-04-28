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Operación “Rey David”: allanan notaría clave en trama que salpica a Francisco Kaminski

Fiscalía y PDI investigan vínculos entre trámites notariales y una red dedicada a estafas y falsificación de vehículos en distintas regiones del país.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO REFERENCIAL

AGENCIA UNO REFERENCIAL / Lukas Solis

Un allanamiento a una notaría en la comuna de Puente Alto se convirtió en una de las diligencias clave dentro del operativo por presunto lavado de activos que también involucró al comunicador Francisco Kaminski.

El procedimiento, realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), forma parte de la denominada operación “Rey David”, que indaga una posible red vinculada a delitos como asociación ilícita, estafa y falsificación de instrumentos públicos.

La intervención se llevó a cabo en la notaría Mabel Llano Díaz, donde detectives permanecieron durante varias horas recopilando documentos y evidencia. Según los antecedentes preliminares, la diligencia apunta a revisar trámites notariales relacionados con la compraventa e inscripción de vehículos que estarían asociados a una automotora bajo sospecha de comercializar autos de manera irregular, incluyendo unidades clonadas o con papeles falsificados.

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Este procedimiento se enmarca en una serie de más de 20 allanamientos realizados en distintas comunas de la Región Metropolitana y otras regiones del país.

El caso tomó mayor notoriedad tras la detención de Kaminski durante la madrugada en su domicilio en Las Condes, quien figura como sujeto de interés en la investigación por haber adquirido un vehículo en la automotora investigada y mantener vínculos comerciales con su propietario.

Si bien el animador aseguró no tener relación con los delitos indagados y afirmó haber actuado solo como cliente, las autoridades continúan recabando antecedentes para esclarecer el eventual alcance de la red y el rol de los involucrados. La Fiscalía Metropolitana Sur lidera la investigación, mientras se espera un balance oficial de las diligencias y posibles formalizaciones.

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