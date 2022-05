Luisito Comunica captó el robo de un monumento en Chile

El regreso de Luisito Comunica a Chile no pasó desapercibido. Esto ocurrió especialmente porque tenía más de tres años que no nos visitaba.

En esta oportunidad, Luisito Comunica visitó las Torres del Paine, al sur de Chile. Pero también estuvo por la zona centro de Santiago, en lugares emblemáticos. Destacaron el Palacio de la Moneda y la conocida Plaza de Armas donde constató el robo de un monumento.

Robo de monumento en Chile fue constatado por Luisito Comunica

Desde el momento en que grababa en el Palacio de la Moneda, Luisito Comunica saltó a las tendencias en Chile. Ahora, con el video ya publicado pudimos ver el resultado.

No obstante, hay un particular detalle que Luisito Comunica no pudo pasar por alto en la Plaza de Armas de Santiago. Se trata de un monumento que ya no está.

“Ojito aquí, esto está muy interesante, este es el punto cero de Chile, marcado acá, bueno, debería haber una placa, una medalla aquí, algún emblema”, comentó Luisito Comunica sobre el monumento.

En esa línea, comentó ante la cámara: “Curiosamente, no está, me dicen acá los locales. Como que me están pasando el chisme, de que se robaron la placa, desapareció un día misteriosamente”.

También sumó: “Me imagino la van a estar reemplazando pronto. Pero sí, nos tocó ver el momento histórico en el que la placa de Santiago, del punto cero, fue robada”.

Probó el mote con huesillo

En su recorrido, el youtuber degustó la típica bebida nacional: el mote con huesillo. “La verdad está rico, le voy a dar un tres al buen mote chileno de una luca”, reveló.

Luisito paró en uno de los carritos informales que venden la típica bebida en la capital del país.