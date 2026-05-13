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Crisis en Ciencias por eventuales despidos: Gobierno descarta plan masivo y ANEF se declara alerta

La polémica por la salida de Rafael Araos suma nuevas versiones, críticas al enfoque del ministerio y preocupación por posibles recortes.

Juan Castillo

Paulina García

Crisis en Ciencias por eventuales despidos: Gobierno descarta plan masivo y ANEF se declara alerta

Crisis en Ciencias por eventuales despidos: Gobierno descarta plan masivo y ANEF se declara alerta

05:00

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La crisis en el Ministerio de Ciencia sumó un nuevo capítulo tras las versiones cruzadas entre la ministra Ximena Lincolao y el exsubsecretario Rafael Araos.

Mientras la secretaria de Estado descartó que exista un plan de desvinculaciones masivas, Araos insistió en que esa instrucción sí fue real.

Desde el Gobierno intentaron bajar la tensión y aclararon que no existe un plan de despidos masivos en la cartera. Sin embargo, también señalaron que se está revisando caso a caso la situación de los funcionarios, con el objetivo de evaluar si se alinean con el enfoque que la ministra busca dar a su gestión.

Cuestionamientos al foco del Ministerio de Ciencia

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La controversia no solo apunta a eventuales desvinculaciones. También crecen las críticas por el rumbo que estaría tomando el ministerio, con cuestionamientos a un supuesto énfasis en empresas tecnológicas, startups e inteligencia artificial por sobre el desarrollo científico.

A eso se sumaron los dichos del Presidente José Antonio Kast sobre el impacto de la ciencia en la generación de empleo. La exministra Aisén Etcheverry manifestó su preocupación y planteó que “los dichos del presidente Kast en los últimos días, sin duda, levantan al menos una pregunta: ¿cómo vemos el rol de la ciencia en el desarrollo del país?”.

Etcheverry agregó que “sin duda que el desarrollo tecnológico es fundamental, pero esas iniciativas no pueden sino sustentarse en una base científica y requiere de un financiamiento”. Además, recordó que “el financiamiento de la ciencia sigue siendo muy bajo”, llegando recién al 0,4% del PIB.

En paralelo, algunos alcaldes oficialistas, como Sebastián Sichel, plantearon la posibilidad de fusionar ministerios, específicamente Ciencia con Educación, para optimizar recursos y reducir burocracia. La idea, por ahora, no genera consenso en el mundo científico.

La ANEF, en tanto, declaró estado de alerta ante eventuales despidos. Su presidente, José Pérez, afirmó que “para la ANEF no es neutral la amenaza encubierta de despidos arbitrarios del Ministerio de Ciencia”.

Otro flanco apunta a la declaración de intereses de Lincolao, actualmente bajo revisión de Contraloría tras un requerimiento de diputados socialistas.

Desde el Ejecutivo transmitieron tranquilidad: “No estamos preocupados y está todo en orden”.

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