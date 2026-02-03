Reprograman para seis meses más audiencia de preparación de juicio oral contra Cathy Barriga

Durante este martes, fue reprogramada la audiencia de preparación de juicio oral en contra de Cathy Barriga, luego de que el tribunal acogiera una solicitud presentada por su defensa.

La diligencia estaba prevista para esta jornada, sin embargo, no se realizó debido a que el equipo defensor pidió la suspensión para contar con más tiempo para revisar la carpeta investigativa, por lo que la nueva fecha quedó fijada para el 4 de agosto.

Según se expuso en audiencia, el volumen de antecedentes reunidos en la causa no habría permitido un análisis completo por parte de la defensa.

En ese contexto, el abogado defensor de Barriga, Cristóbal Bonacic, señaló que la solicitud se fundamentó en la falta de entrega completa de antecedentes y pruebas recopiladas por el Ministerio Público, lo que —según planteó— impedía ejercer adecuadamente el derecho a defensa.

Tras revisar los argumentos, el tribunal resolvió acceder a la petición y postergar la audiencia por seis meses, con el fin de que la defensa pueda revisar la totalidad de los antecedentes antes del inicio del juicio oral.