La infracción que hoy cuesta caro en el fútbol chileno: el Tribunal de Disciplina sanciona a ocho jugadores / Daniel Pino/UnoNoticias

El Tribunal de Disciplina de la ANFP ha endurecido sus castigos en los últimos meses, aplicando las denominadas “tarjetas amarillas administrativas” o “por oficio”, especialmente contra jugadores que incumplen el reglamento de indumentaria al cortar o modificar sus medias durante los partidos.

Ahora, en su última sesión del pasado martes, el ente jurídico del fútbol chileno decidió sancionar a ocho futbolistas de clubes de Primera División por incumplir el artículo 35 de las bases de la ANFP, al utilizar calcetas de un color distinto al establecido en la indumentaria oficial.

Se trata de Diego Carrasco, Yonathan Rodríguez, Mario Sandoval y Leonardo Valencia, de Deportes Concepción; además de Cristian Palacios, Óscar Opazo, Lucas Soto y Santiago Londoño, de Everton de Viña del Mar. Todos recibieron “tarjetas amarillas administrativas” por el mismo incumplimiento.

En el caso de los jugadores del elenco lila, la infracción se produjo en la derrota ante Colo Colo en el Estadio Monumental, por la Copa de la Liga. En tanto, los futbolistas ruleteros hicieron lo propio en el duelo frente a O’Higgins en Rancagua, hechos que fueron denunciados por los árbitros de ambos encuentros.

Con anterioridad, jugadores de Colo Colo como Maximiliano Romero, Gabriel Maureria y Tomás Alarcón también fueron sancionados con tarjetas amarillas por la misma falta.

Según establece el artículo 35 de las bases del fútbol chileno, “en el caso de que los jugadores utilicen calcetas debajo de medias cortadas, estas deberán ser del mismo color a las designadas en la definición de indumentarias respectiva. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con una tarjeta amarilla administrativa para el jugador infractor”.