;

Por consumo de alcohol e incivilidades: clausuran conocido local de apuestas deportivas en Santiago

Residentes de la comuna acusaron constantes riñas entre los asistentes del recinto.

Sebastián Escares

Por consumo de alcohol e incivilidades: clausuran conocido local de apuestas deportivas en Santiago

Este martes, se dio a conocer sobre la clausura del icónico Teletrak ubicado en Pedro de Valdivia 3347, en la comuna de Ñuñoa, en la región Metropolitana.

La Municipalidad de Ñuñoa fue la que dio a conocer la medida sobre el recinto, luego de haber realizado una serie de fiscalizaciones a través de las cuales se detectó una serie de incivilidades que se cometían en su interior.

Revisa también:

ADN

Según reportó el municipio, recibieron diversas denuncias de personas por consumo de alcohol al interior de Teletrak, algo que está prohibido. “Los basureros estaban llenos de latas de cerveza y botellas de vino”, expuso el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

“Era evidente que aquí había consumo de alcohol. ¿Cuál es el problema? Lo primero es que el nivel de incivilidad y problemas que generaban en el entorno de Pedro de Valdivia con Irarrázaval era gigante", manifestó el jefe comunal a través de un video compartido en redes sociales.

De acuerdo con lo expuesto, algunos residentes acusaron constantes riñas entre los asistentes del recinto, consumo de alcohol, entre otros hechos.

En esa misma línea, el edil de Ñuñoa manifestó que “estos lugares efectivamente están fuera de la fiscalización de las instituciones competentes como la Superintendencia de Casinos”.

“Queremos usar esto como antecedente para dar una pelea más de fondo, que es que este tipo de garitas de juego se prohíban para siempre en las comunas porque generan cosas terribles. Así que tolerancia cero con las garitas de juego en Ñuñoa”, concluyó el alcalde Sichel.

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad