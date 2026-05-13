Por consumo de alcohol e incivilidades: clausuran conocido local de apuestas deportivas en Santiago

Este martes, se dio a conocer sobre la clausura del icónico Teletrak ubicado en Pedro de Valdivia 3347, en la comuna de Ñuñoa, en la región Metropolitana.

La Municipalidad de Ñuñoa fue la que dio a conocer la medida sobre el recinto, luego de haber realizado una serie de fiscalizaciones a través de las cuales se detectó una serie de incivilidades que se cometían en su interior.

Según reportó el municipio, recibieron diversas denuncias de personas por consumo de alcohol al interior de Teletrak, algo que está prohibido. “Los basureros estaban llenos de latas de cerveza y botellas de vino”, expuso el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

“Era evidente que aquí había consumo de alcohol. ¿Cuál es el problema? Lo primero es que el nivel de incivilidad y problemas que generaban en el entorno de Pedro de Valdivia con Irarrázaval era gigante", manifestó el jefe comunal a través de un video compartido en redes sociales.

De acuerdo con lo expuesto, algunos residentes acusaron constantes riñas entre los asistentes del recinto, consumo de alcohol, entre otros hechos.

En esa misma línea, el edil de Ñuñoa manifestó que “estos lugares efectivamente están fuera de la fiscalización de las instituciones competentes como la Superintendencia de Casinos”.

“Queremos usar esto como antecedente para dar una pelea más de fondo, que es que este tipo de garitas de juego se prohíban para siempre en las comunas porque generan cosas terribles. Así que tolerancia cero con las garitas de juego en Ñuñoa”, concluyó el alcalde Sichel.