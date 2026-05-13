Metro de Santiago suspende parcialmente Línea 4 por emergencia: estas son las estaciones cerradas
La emergencia provocó importantes retrasos en el sector oriente de Santiago y obligó a recomendar rutas alternativas a los pasajeros.
Una compleja situación afecta la tarde de este miércoles a Metro de Santiago luego de que se reportara una persona en la vía en la Línea 4, lo que obligó a suspender parcialmente el servicio y cerrar varias estaciones del tramo oriente.
Según informó Metro cerca de las 17:57 horas, el servicio de Línea 4 quedó disponible únicamente entre Grecia y Plaza de Puente Alto.
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Minutos más tarde, la empresa confirmó el cierre de las estaciones Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña y Los Orientales, además de la suspensión de combinaciones en Tobalaba y Plaza Egaña.
Además de esta emergencia, se informó que existen retrasos en la frecuencia habitual de la Línea 1.
Desde Metro recomendaron rutas alternativas para los usuarios que viajan desde Plaza de Puente Alto hacia distintos sectores de Santiago, utilizando combinaciones por Línea 5 y Línea 3 mientras continúan las labores para normalizar el servicio.
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