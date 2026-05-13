Metro de Santiago suspende parcialmente Línea 4 por emergencia: estas son las estaciones cerradas

Una compleja situación afecta la tarde de este miércoles a Metro de Santiago luego de que se reportara una persona en la vía en la Línea 4, lo que obligó a suspender parcialmente el servicio y cerrar varias estaciones del tramo oriente.

Según informó Metro cerca de las 17:57 horas, el servicio de Línea 4 quedó disponible únicamente entre Grecia y Plaza de Puente Alto.

Minutos más tarde, la empresa confirmó el cierre de las estaciones Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña y Los Orientales, además de la suspensión de combinaciones en Tobalaba y Plaza Egaña.

Además de esta emergencia, se informó que existen retrasos en la frecuencia habitual de la Línea 1.

18:29 hrs. 🟡 Servicio en #L1 se encuentra con retraso en su frecuencia habitual.



Seguiremos informando. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 13, 2026

Desde Metro recomendaron rutas alternativas para los usuarios que viajan desde Plaza de Puente Alto hacia distintos sectores de Santiago, utilizando combinaciones por Línea 5 y Línea 3 mientras continúan las labores para normalizar el servicio.