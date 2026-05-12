Lincolao desata polémica por sociedades omitidas en patrimonio: “Otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo”

La ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, quedó en el centro de una nueva controversia luego de reconocer la existencia de sociedades que no fueron incluidas en su declaración de patrimonio e intereses, además de sugerir que otros integrantes del gabinete podrían estar en una situación similar.

La polémica surgió tras una investigación publicada por Fast Check, donde se reveló que la secretaria de Estado habría omitido al menos tres sociedades: una consultora familiar, una empresa tecnológica radicada en Estados Unidos y una asociación de propietarios vinculada a un exclusivo barrio residencial norteamericano.

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En conversación con el medio, Lincolao confirmó la existencia de dichas sociedades y aseguró que una de ellas habría sido disuelta tras asumir el cargo, aunque hasta ahora no existirían registros públicos que acrediten ese proceso.

Además, lanzó una frase que generó inquietud política: “¿Tú hiciste fact check de los otros ministros también?”, insinuando, como indicó el portal citado, que podrían existir más casos similares dentro del Ejecutivo. “Los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo”, indicó.

Las declaraciones provocaron una inmediata reacción de parlamentarios oficialistas y de oposición. Los diputados Juan Santana, Luis Cuello, Bernardo Salinas y Gael Yeomans anunciaron el envío de oficios a todos los ministros de Estado para esclarecer posibles omisiones patrimoniales en el gabinete.

Yeomans sostuvo que todas las autoridades tienen la obligación de presentar declaraciones “fidedignas” para evitar conflictos de interés y resguardar que las decisiones públicas respondan al interés ciudadano y no a beneficios personales.

Por su parte, Santana advirtió que el caso es especialmente delicado debido a que una de las sociedades estaría ligada al ámbito tecnológico, precisamente el sector que la ministra debe supervisar desde su cartera.

Los parlamentarios no descartaron acudir a la Contraloría General de la República si se confirman nuevas irregularidades, con el objetivo de investigar eventuales incumplimientos a las normas de transparencia y probidad pública.