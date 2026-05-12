Figura de Limache explota contra el árbitro tras la eliminación en Copa de la Liga: “Te echa a perder todo” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Deportes Limache quedó sin chances de clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga tras perder 3-2 ante Palestino, también eliminado, duelo que se jugó anoche por la penúltima fecha del Grupo C del torneo.

Luego del partido, el delantero del cuadro limachino, Jean Meneses, arremetió contra el árbitro Nicolás Millas por el penal que cobró a favor de Palestino al minuto 85, cuando Limache ganaba 2-1.

En primera instancia, el juez no cobró nada, pero desde el VAR lo llamaron para que revisara una infracción de Yerko González sobre Gonzalo Tapia dentro del área. Después de mirar las imágenes, Millas sancionó el penal.

En diálogo con TNT Sports, Meneses no se guardó nada y criticó la actuación del réferi: “No sé cuál es el criterio que aplicó el árbitro en el penal... Esto te echa a perder todo el trabajo de la semana”.

“Uno nunca puede hablar de ellos (árbitros), y cuando uno comete errores es castigado. Entonces, espero que se tomen medidas en el asunto”, agregó el atacante.

“No sé qué habrá cobrado en el penal. Ni él sabía si cobró mano o patada, nunca supo explicar lo que pasó, es raro”, concluyó Jean Meneses en sus descargos contra Nicolás Millas.

Revisa el penal que cobró Millas y que enfureció a Meneses