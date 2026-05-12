;

Ingresan requerimiento a Contraloría por omisión de sociedades en declaración de la ministra Lincolao

La bancada socialista solicita fiscalizar la DIP de la titular de Ciencia tras reconocer públicamente la falta de información sobre tres sociedades y apuntar a otros secretarios de Estado.

Mario Vergara

Ingresan requerimiento a Contraloría por omisión de sociedades en declaración de la ministra Lincolao

La bancada de diputadas y diputados del Partido Socialista (PS) ingresó formalmente un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que se aperciba a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, a rectificar su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP). La acción se produce luego de que la secretaria de Estado admitiera públicamente haber omitido su participación en al menos tres sociedades.

El requerimiento, liderado por el jefe de bancada, Raúl Leiva, y el diputado Juan Santana, solicita además que se fiscalice la integridad de las declaraciones de todos los ministros de Estado. Esto, debido a que la propia Lincolao señaló que otros secretarios de la administración de José Antonio Kast también habrían omitido informar sociedades en sus documentos oficiales.

Revisa también:

ADN

Gravedad y eventuales conflictos de interés

Para el diputado Juan Santana, la situación reviste máxima gravedad puesto que actualmente se tramitan reformas en el Congreso que podrían beneficiar a algunos ministros. “Cuando la ministra hace esta acusación contra otros ministros, el problema deja de ser personal y pasa a ser un problema del gobierno” , afirmó Santana, apuntando a una clara vulneración de las obligaciones establecidas en la Constitución y la Ley de Probidad.

Por su parte, el diputado Raúl Leiva explicó que la omisión de estos datos podría conculcar el deber de abstención que tiene toda autoridad respecto a materias de su interés particular. “No es solo una omisión, sino que puede eventualmente afectar el derecho de abstención en sociedades del mismo giro que le corresponde regular a la propia ministra” , advirtió el jefe de bancada.

Acciones solicitadas a Contraloría

El documento presentado busca que el órgano contralor ejerza su facultad dictaminante para:

  • Apercibir a la ministra Lincolao a rectificar su DIP de manera inmediata.
  • Establecer procedimientos administrativos claros para remediar estas circunstancias en el Ejecutivo.
  • Requerir información al resto de los ministros mencionados implícitamente por la titular de Ciencia para asegurar la transparencia del gabinet

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad