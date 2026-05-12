Ingresan requerimiento a Contraloría por omisión de sociedades en declaración de la ministra Lincolao

La bancada de diputadas y diputados del Partido Socialista (PS) ingresó formalmente un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que se aperciba a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, a rectificar su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP). La acción se produce luego de que la secretaria de Estado admitiera públicamente haber omitido su participación en al menos tres sociedades.

El requerimiento, liderado por el jefe de bancada, Raúl Leiva, y el diputado Juan Santana, solicita además que se fiscalice la integridad de las declaraciones de todos los ministros de Estado. Esto, debido a que la propia Lincolao señaló que otros secretarios de la administración de José Antonio Kast también habrían omitido informar sociedades en sus documentos oficiales.

Gravedad y eventuales conflictos de interés

Para el diputado Juan Santana, la situación reviste máxima gravedad puesto que actualmente se tramitan reformas en el Congreso que podrían beneficiar a algunos ministros. “Cuando la ministra hace esta acusación contra otros ministros, el problema deja de ser personal y pasa a ser un problema del gobierno” , afirmó Santana, apuntando a una clara vulneración de las obligaciones establecidas en la Constitución y la Ley de Probidad.

Por su parte, el diputado Raúl Leiva explicó que la omisión de estos datos podría conculcar el deber de abstención que tiene toda autoridad respecto a materias de su interés particular. “No es solo una omisión, sino que puede eventualmente afectar el derecho de abstención en sociedades del mismo giro que le corresponde regular a la propia ministra” , advirtió el jefe de bancada.

Acciones solicitadas a Contraloría

El documento presentado busca que el órgano contralor ejerza su facultad dictaminante para: