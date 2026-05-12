Diputado Andrés Celis desiste de querella contra senadora Karol Cariola por el “Caso Chinamart”

Un giro significativo se registró en el expediente judicial del denominado “Caso Chinamart”. El diputado Andrés Celis Montt, asistido por su abogado Luis Cantellano, comunicó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago su decisión de desistirse de la querella presentada contra la actual senadora Karol Cariola.

La acción legal, que había sido interpuesta en marzo de 2025 por el presunto delito de tráfico de influencias, fue retirada formalmente el pasado viernes 8 de mayo de 2026. En el documento ingresado al tribunal, Celis fundamentó su determinación señalando que se realiza “con motivo de nuevos antecedentes que obran en el proceso”, informa La Tercera.

Cambio de postura tras un año de indagatoria

La decisión contrasta con las declaraciones iniciales de la parte querellante. En marzo de 2025, el abogado Cantellano afirmaba que la situación era de “máxima gravedad” y que los hechos eran “casi inéditos en la historia parlamentaria”, asegurando que merecían un fuerte reproche penal. No obstante, a 14 meses de aquellas palabras, el parlamentario optó por abandonar la acción penal privada.

Reacción de la defensa e investigación de oficio

Ante el desistimiento, el abogado defensor de la senadora Cariola, Juan Carlos Manríquez, presentó un escrito aceptando la decisión de conformidad con el artículo 401 del Código Procesal Penal. Manríquez manifestó su conformidad con el cierre de esta arista impulsada por el legislador de Renovación Nacional.

A pesar de que el diputado Celis ya no forma parte del proceso como querellante, la investigación del Ministerio Público se mantiene plenamente vigente. Al tratarse de delitos de acción penal pública, el ente persecutor continuará con las diligencias para esclarecer la existencia de eventuales ilícitos en el marco del caso Chinamart, independientemente del retiro de la querella particular.