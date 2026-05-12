La nostalgia se toma Spotify: nuevo “Wrapped” revela tus inicios musicales y así puedes disfrutarlo

Este martes 12 de mayo, la plataforma de streaming Spotify cumple 20 años y para esta celebración liberó una nueva función donde los usuarios pueden revisar sus hitos.

Como parte de la celebración Spotify 20: Your Party of the Year(s), la cual está disponible en la versión para dispositivos móviles, la aplicación invitó a los usuarios a participar de este “Wrapped”.

La propuesta invita a los usuarios a repasar los años que llevan utilizando la aplicación y a redescubrir la primera canción que escucharon.

¿Qué puedes ver en el nuevo evento de Spotify?

Esta experiencia ofrece a los usuarios a descubrir diversos hitos que han vivido dentro de Spotify, los cuales son los siguientes:

Tu primer día en Spotify

El número total de canciones únicas que has escuchado

La primera canción que escuchaste en la aplicación

Tu artista más escuchado

Además, Spotify le creará al usuario una playlist con las 120 canciones más reproducidas y también mostrará las veces que el usuario reprodujo dicha canción.

Para disfrutar de esto, deberás ingresar a la aplicación en tu dispositivo favorito y buscar Spotify 20 o Mis años en modo fiesta.