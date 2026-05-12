La nostalgia se toma Spotify: nuevo “Wrapped” revela tus inicios musicales y así puedes disfrutarlo
La plataforma de streaming de música cumple 20 años y lo celebra con un nuevo evento especial.
Este martes 12 de mayo, la plataforma de streaming Spotify cumple 20 años y para esta celebración liberó una nueva función donde los usuarios pueden revisar sus hitos.
Como parte de la celebración Spotify 20: Your Party of the Year(s), la cual está disponible en la versión para dispositivos móviles, la aplicación invitó a los usuarios a participar de este “Wrapped”.
Revisa también:
La propuesta invita a los usuarios a repasar los años que llevan utilizando la aplicación y a redescubrir la primera canción que escucharon.
¿Qué puedes ver en el nuevo evento de Spotify?
Esta experiencia ofrece a los usuarios a descubrir diversos hitos que han vivido dentro de Spotify, los cuales son los siguientes:
- Tu primer día en Spotify
- El número total de canciones únicas que has escuchado
- La primera canción que escuchaste en la aplicación
- Tu artista más escuchado
Además, Spotify le creará al usuario una playlist con las 120 canciones más reproducidas y también mostrará las veces que el usuario reprodujo dicha canción.
Para disfrutar de esto, deberás ingresar a la aplicación en tu dispositivo favorito y buscar Spotify 20 o Mis años en modo fiesta.
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