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Pese a frase de la Ministra Duco, Presidente Kast ratifica postulación de Chile a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

El mandatario desestimó las dudas respecto a la candidatura nacional que está entre las tres finalistas ante el Comité Olímpico Internacional.

Carlos Madariaga

Pese a frase de la Ministra Duco, Presidente Kast ratifica postulación de Chile a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

Pese a frase de la Ministra Duco, Presidente Kast ratifica postulación de Chile a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030 / Twitter @GobiernodeChile

El pasado miércoles, la Ministra del Deporte, Natalia Duco, abrió las dudas en torno a la postulación de Chile a ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La situación que ha dejado la administración anterior no es fácil y tenemos que tomar decisiones responsables, aunque para el Presidente Kast el deporte no es gasto, sino inversión. La decisión no está tomada”, explicó por aquel entonces la autoridad.

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Sin embargo, en menos de 48 horas, el Presidente José Antonio Kast salió a despejar esta incertidumbre, considerando que Chile es parte de las tres ciudades finalistas ante el Comité Olímpico Internacional.

“Hemos tomado una decisión muy importante al ratificar como gobierno que Chile se postula a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Es una tremenda noticia para los deportistas. No son decisiones que se toman en torno a la coyuntura de las finanzas públicas, sino mirando hacia el futuro”, recalcó el mandatario en La Moneda.

“El Presidente tuvo la firme convicción de mantener la postulación pese al escenario actual. Es una noticia de esperanza y crecimiento para que Chile de una vez sea un país de cultura deportiva. Queremos transformar a esta generación en una generación olímpica”, complementó la Ministra del Deporte, Natalia Duco, ante una decisión valorada también en el Comité Olímpico de Chile.

“El deporte chileno tuvo un antes y un después de los Panamericanos Santiago 2023 y volverá a ocurrir con los Juegos Olímpicos de la Juventud”, recalcó Miguel Ángel Mujica, presidente del COCh.

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