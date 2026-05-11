¿Qué fuentes utiliza la inteligencia artificial para entregar recomendaciones? Esto dice un estudio

Cada vez que una persona consulta a la inteligencia artificial (IA) por recomendaciones —como la mejor AFP, el banco con menores comisiones— la respuesta no proviene de una sola base de datos.

Así lo reveló un estudio realizado por la firma de reputación digital ESBUENISIMO LABS, que analizó cómo los modelos de IA procesan y sintetizan información para generar respuestas en segundos.

¿Qué fuentes utiliza la IA para entregar una recomendación?

La investigación examinó 100 consultas transaccionales y detectó el uso de 1.492 URLs distintas, provenientes de 879 dominios. En promedio, cada respuesta incorporó cerca de 15 enlaces diferentes.

Entre las fuentes utilizadas aparecen medios de comunicación, sitios oficiales, plataformas de video como YouTube, foros de discusión como Reddit, además de reseñas y comentarios de usuarios en distintos espacios digitales.

Además, la investigación concluyó que la inteligencia artificial no genera opiniones propias, sino que actúa como un sistema de síntesis que cruza información disponible en la web.

En ese sentido, el CEO de ESBUENISIMO LABS, Feli Morales, explicó que estos modelos “no crean autoridad desde cero, sino que la construyen a partir de múltiples fuentes semánticas disponibles en internet”.

Otro de los hallazgos del análisis mostró que, aunque más de la mitad de las fuentes utilizadas serían chilenas, cerca del 40% proviene de sitios extranjeros, en muchos casos en inglés.