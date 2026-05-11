Presidente Kast aborda cuestionamientos a dichos sobre la investigación científica: “Quizás la frase se podría modificar”
El Mandatario defendió la fiscalización de recursos públicos, pero aseguró que su gobierno seguirá respaldando la investigación científica en Chile.
El Presidente José Antonio Kast salió este lunes a aclarar sus polémicos dichos sobre el financiamiento a investigaciones científicas, luego de la dura reacción de universidades, académicos y más de 30 sociedades científicas del país, que acusaron una mirada “reduccionista” sobre el rol del conocimiento.
Durante un consejo de gabinete en La Moneda, el Mandatario reconoció que “quizás la frase uno la podría modificar”, aunque defendió el fondo de sus declaraciones. “¿La ciencia es fundamental? Sí. Y el buen uso de los recursos también”, afirmó.
El Presidente Kast sostuvo que su intención nunca fue desmerecer el trabajo científico, sino enfatizar la necesidad de fiscalizar el destino de los fondos públicos destinados a investigación. “A los buenos científicos los vamos a respaldar con mucha más fuerza, con más recursos, si se utiliza todo bien”, aseguró, agregando que también busca que los gobiernos regionales hagan seguimiento a los estudios financiados.
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La controversia comenzó tras una actividad en Puerto Montt, donde el Presidente cuestionó investigaciones que, según dijo, terminan “en un libro precioso, empastado, en la biblioteca” sin generar empleos directos.
Las declaraciones provocaron una rápida respuesta del mundo académico. Más de 30 organizaciones científicas difundieron una carta abierta defendiendo la investigación como un motor clave para el desarrollo del país. En el documento, advirtieron que medir el aporte de la ciencia únicamente por su impacto laboral inmediato refleja “una comprensión parcial y preocupantemente reduccionista del conocimiento”.
Entre los críticos también estuvo el astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas José Maza, quien afirmó que “las ideas son lo que mueven el país” y defendió el valor de la investigación universitaria, las publicaciones y la formación de nuevos profesionales.
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