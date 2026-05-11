Madres endeudadas en Chile: experta recomienda cómo enfrentar la quiebra criando solas y sin tener patrimonio

Revisa de qué se trata la renegociación de deudas y liquidación para personas (quiénes pueden acceder y cómo es el proceso) / Jose Luis Pelaez Inc

El domingo se celebró el día de la madre en nuestro país. Tras la fiesta, vuelve una cruda realidad: muchas mujeres chilenas, con dos o más hijos, jefas de hogar, sin vivienda propia, con trabajos informales y hacen “bicicletas financieras” para llegar a fin de mes.

Un estudio realizado por DefensaDeudores.cl junto a Unholster puso el foco en una realidad poco visible: el sobreendeudamiento femenino en Chile. La mayoría de las mujeres que ingresan a procesos de quiebra o renegociación no lo hace por gastos de lujo, sino por una combinación de altos costos de vida, crianza y falta de redes de apoyo.

Según explicó en ADN Te Escucha la abogada y socia de DefensaDeudores.cl, Tania Olivera, gran parte de estas mujeres son madres solteras que trabajan de manera independiente o informal para poder compatibilizar ingresos y crianza. “No llegan a esta situación por gastos excesivos o lujos, sino porque muchas veces enfrentan solas el costo de la vida y la maternidad”, comentó durante el programa.

El estudio también revela que una parte importante vive arrendando o de allegada y cuenta con escaso patrimonio. A eso se suma el uso recurrente de “bicicletas financieras”, es decir, cubrir una deuda con otra para poder llegar a fin de mes, una práctica que termina profundizando el sobreendeudamiento y aumentando el riesgo de quiebra.

¿Qué hacer en situaciones así?

Otro dato relevante es que el 100% de las madres analizadas utilizó la liquidación simplificada, mecanismo incorporado en la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento para agilizar y facilitar los procesos de quiebra para personas naturales.

Desde DefensaDeudores.cl recalcan que existen herramientas legales para quienes ya no pueden sostener sus pagos. La renegociación permite ordenar deudas antes de caer en mora, mientras que la liquidación voluntaria puede extinguirlas cuando ya no existe capacidad real de pago.

La recomendación principal es actuar temprano. “Mientras antes una persona busque ayuda, más alternativas tiene”, explicó Olivera, advirtiendo que dejar avanzar demandas y cobranzas solo incrementa intereses y reduce posibilidades de negociación.

El aumento de estos casos muestra cómo el sobreendeudamiento pasó a formar parte de la realidad cotidiana de muchas familias. Detrás de cada procedimiento hay mujeres intentando sostener la crianza, pagar cuentas y llegar a fin de mes en un escenario económico cada vez más adverso.