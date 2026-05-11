En la edición de Los Tenores de este lunes 11 de mayo, nuestros panelistas analizaron la derrota de la Universidad de Chile ante Unión La Calera por Copa de la Liga, las declaraciones de Cecilia Pérez sobre el allanamiento a Azul Azul y la nueva querella contra Michael Clark.

Víctor Cruces, Gonzalo Jara, Danilo Díaz, Patricio Barrera y Carlos Costas también supieron de la lesión de Matías Zaldivia, que obligará a Fernando Gago a rearmar la zaga, y de la renovación de Lucas Assadi.

Además, comentaron la victoria de Colo Colo ante Coquimbo Unido y la nueva inversión que realizará Blanco y Negro por Javier Méndez.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 11 de mayo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.