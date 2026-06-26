“Hoy me toca decir adiós; Colo Colo siempre será parte de mi historia, me llevo recuerdos inolvidables”

Una inesperada salida se confirmó en las últimas horas en Colo Colo. A través de redes sociales, el joven delantero Danilo Saavedra anunció su partida del club luego de siete años, período en el que completó gran parte de su proceso formativo.

“Después de siete años vistiendo esta camiseta, hoy me toca decir adiós. Fueron años llenos de aprendizaje, sacrificio, alegrías y momentos que quedarán para siempre en mi corazón”, escribió el jugador en una publicación en su cuenta de Instagram.

“Quiero agradecer a mis compañeros, entrenadores, dirigentes y a todas las personas que formaron parte de este hermoso camino. Gracias por la confianza, el apoyo y por ayudarme a crecer, tanto como jugador como persona”, agregó Saavedra.

En esa línea, el atacante de 19 años señaló que “me voy con la tranquilidad de haber entregado todo en cada entrenamiento y en cada partido, defendiendo estos colores con orgullo y respeto".

“Colo Colo siempre será una parte importante de mi historia. Me llevo recuerdos inolvidables, amistades para toda la vida y un cariño inmenso por esta institución. Gracias por estos 7 años. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto", concluyó.

¿Quién es Danilo Saavedra?

Danilo Saavedra, categoría 2007 y que se desempeña como centrodelantero, fue uno de los goleadores destacados de las divisiones inferiores de Colo Colo durante los últimos años.

Su buen rendimiento le permitió dar un paso importante esta temporada, al integrarse en varias oportunidades a los entrenamientos del plantel profesional y ser considerado por el cuerpo técnico como alternativa para el primer equipo.

Incluso, en marzo fue convocado por primera vez por Fernando Ortiz para un partido del plantel de honor frente a Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, aunque no logró debutar.

Sin espacio en la ofensiva del “Cacique”, el joven delantero decidió cerrar su etapa en la institución para ir en busca de mayor protagonismo. Su próximo destino, de momento, es una incógnita.