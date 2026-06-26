;

VIDEO. El duro testimonio de adulta mayor tras ser atacada por un desconocido en Puente Alto: “Me empujó y...”

La mujer relató cómo ocurrió el violento episodio que quedó registrado en un video viralizado en redes sociales.

Javiera Rivera

El duro testimonio de adulta mayor tras ser atacada por un desconocido en Puente Alto: “Me empujó y...”

Una adulta mayor relató el violento ataque que sufrió en plena vía pública en la comuna de Puente Alto, episodio que fue registrado por vecinos y posteriormente se viralizó en redes sociales.

Tras conocerse el caso, el alcalde Matías Toledo visitó a la víctima en su domicilio para conocer su estado de salud y entregarle apoyo. Durante el encuentro, la mujer confesó que aún no logra superar lo ocurrido.

“En este momento me siento bien, pero tengo esta pena, estoy angustiada”, expresó la adulta mayor, quien además constató lesiones luego de la agresión.

Revisa también

ADN

Al recordar el ataque, contó que todo comenzó cuando un desconocido se acercó y le dijo: “Sácate la mascarilla”. Según su relato, inmediatamente después la empujó mientras caminaba con su andador y luego le lanzó un letrero.

“Yo uso un burrito. Llegaron unas personas a ayudarme a pararme”, agregó la víctima, quien fue auxiliada por transeúntes tras caer al suelo.

El presunto agresor fue detenido tras la denuncia. En tanto, la Municipalidad de Puente Alto comprometió apoyo psicológico, asesoría jurídica y medidas de seguridad para acompañar a la adulta mayor durante el proceso.

Revisa las imágenes:

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad