El duro testimonio de adulta mayor tras ser atacada por un desconocido en Puente Alto: “Me empujó y...”

Una adulta mayor relató el violento ataque que sufrió en plena vía pública en la comuna de Puente Alto, episodio que fue registrado por vecinos y posteriormente se viralizó en redes sociales.

Tras conocerse el caso, el alcalde Matías Toledo visitó a la víctima en su domicilio para conocer su estado de salud y entregarle apoyo. Durante el encuentro, la mujer confesó que aún no logra superar lo ocurrido.

“En este momento me siento bien, pero tengo esta pena, estoy angustiada”, expresó la adulta mayor, quien además constató lesiones luego de la agresión.

Al recordar el ataque, contó que todo comenzó cuando un desconocido se acercó y le dijo: “Sácate la mascarilla”. Según su relato, inmediatamente después la empujó mientras caminaba con su andador y luego le lanzó un letrero.

“Yo uso un burrito. Llegaron unas personas a ayudarme a pararme”, agregó la víctima, quien fue auxiliada por transeúntes tras caer al suelo.

El presunto agresor fue detenido tras la denuncia. En tanto, la Municipalidad de Puente Alto comprometió apoyo psicológico, asesoría jurídica y medidas de seguridad para acompañar a la adulta mayor durante el proceso.

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