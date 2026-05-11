Luto en Star Wars: muere Michael Pennington, actor británico de “El retorno del Jedi” a los 82 años

El mundo del cine y la televisión está de luto tras confirmarse la muerte del actor británico Michael Pennington, reconocido internacionalmente por su participación en Star Wars: Episode VI – El retorno del Jedi.

El intérprete falleció a los 82 años, aunque hasta ahora no se han dado a conocer las causas de su deceso.

La noticia fue informada durante las últimas horas por medios especializados y rápidamente provocó reacciones entre fanáticos de la histórica saga creada por George Lucas.

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Pennington quedó inmortalizado en la cultura popular gracias a su papel como Moff Jerjerrod, el oficial imperial encargado de supervisar la construcción de la segunda Estrella de la Muerte en El Retorno del Jedi, estrenada en 1983. Su personaje protagonizó una recordada escena junto a Darth Vader, marcada por la tensión y las amenazas del icónico villano.

Más allá de su paso por Star Wars, el actor construyó una extensa carrera en el teatro británico, donde destacó especialmente por sus interpretaciones en obras de William Shakespeare. Incluso fundó la English Shakespeare Company, agrupación dedicada a acercar los clásicos al público masivo.

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En cine y televisión también participó en producciones como The Iron Lady, donde compartió elenco con Meryl Streep, además de series como The Tudors y Raised by Wolves.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Pennington dejó una huella tanto en la ciencia ficción como en el teatro clásico británico, siendo considerado uno de los intérpretes más respetados de su generación.