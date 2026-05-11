Proyecto de Reconstrucción Nacional recibe cerca de 400 indicaciones: 130 fueron presentadas por la diputada Parisi
Parlamentarios de distintos sectores ingresaron una serie de propuestas a la megarreforma.
Este lunes venció el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, aprobado la semana pasada por la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Según consignó T13, se habrían ingresado cerca de 400 indicaciones, las cuales deberán ser discutidas en la misma instancia legislativa. No obstante, esta cifra no ha sido confirmada oficialmente.
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Entre quienes presentaron indicaciones figura la diputada Zandra Parisi (PDG), con 130 propuestas; la Democracia Cristiana, con 102; el diputado Jaime Araya (IND-PPD), con 65; el Partido por la Democracia, con otras 29; y un bloque de la oposición, que ingresó 10.
Estas últimas fueron anunciadas por el diputado Daniel Manouchehri (PS) en X, a través de un documento titulado “Chile merece crecer, pero crecer para todos”, en el que se detallan las diez propuestas. El texto fue firmado por diputados del PC, FA, PL y PS.
Por último, desde el oficialismo presentaron solo dos indicaciones y cuestionaron a la oposición, acusándola de “obstrucción” al avance del proyecto de Reconstrucción Nacional.
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