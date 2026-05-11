Proyecto de Reconstrucción Nacional recibe cerca de 400 indicaciones: 130 fueron presentadas por la diputada Parisi

Este lunes venció el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, aprobado la semana pasada por la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Según consignó T13, se habrían ingresado cerca de 400 indicaciones, las cuales deberán ser discutidas en la misma instancia legislativa. No obstante, esta cifra no ha sido confirmada oficialmente .

Entre quienes presentaron indicaciones figura la diputada Zandra Parisi (PDG), con 130 propuestas; la Democracia Cristiana, con 102; el diputado Jaime Araya (IND-PPD), con 65; el Partido por la Democracia, con otras 29; y un bloque de la oposición, que ingresó 10.

Estas últimas fueron anunciadas por el diputado Daniel Manouchehri (PS) en X, a través de un documento titulado “Chile merece crecer, pero crecer para todos”, en el que se detallan las diez propuestas. El texto fue firmado por diputados del PC, FA, PL y PS .

La Ley de los Súper Ricos del gobierno es mala para Chile. No garantiza empleo ni desarrollo. Los expertos han advertido que aumentará el déficit fiscal, empujará más deuda y recortes sociales. Por eso desde la oposición presentamos 10 indicaciones que buscan crecimiento para… pic.twitter.com/COEYd5Hdhk — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) May 11, 2026

Por último, desde el oficialismo presentaron solo dos indicaciones y cuestionaron a la oposición, acusándola de “obstrucción” al avance del proyecto de Reconstrucción Nacional.