Hallan enterrada a joven desaparecida en Panquehue: su pareja fue detenido tras confesar el crimen

Una mujer de 23 años, que permanecía desaparecida desde el pasado 24 de febrero, fue encontrada sin vida durante la noche de este martes 17 de marzo en la comuna de Panquehue, en la región de Valparaíso.

El hallazgo de sus restos, enterrados en un sitio eriazo a un costado del río Aconcagua, reactivó la conmoción por un caso que ahora es investigado como un crimen de alta gravedad.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la investigación permitió detener a la pareja de la víctima, un hombre de nacionalidad boliviana, quien habría reconocido ante los detectives su responsabilidad en el asesinato.

Según la información entregada, el sujeto no solo confesó el crimen, sino que además indicó el lugar exacto donde se encontraba el cuerpo de la joven. Ambos residían en la toma Yevide, en la comuna de San Felipe.

La confesión permitió ubicar el cuerpo junto al río Aconcagua

El caso dio un giro decisivo luego de que la policía lograra la captura del principal sospechoso. A partir de ese avance, se conoció que el hombre habría confesado a los detectives el asesinato y reveló la ubicación de los restos de la joven, antecedente que permitió concretar el hallazgo durante las últimas horas.

La primera información apunta a que la víctima habría sido asesinada por asfixia. Luego de eso, el imputado presuntamente trasladó el cuerpo hasta las cercanías del lecho del río para ocultarlo bajo tierra.

Por ahora, la Policía de Investigaciones continúa desarrollando diligencias en el lugar para establecer con precisión la dinámica del crimen y levantar evidencia. En paralelo, el detenido permanece bajo custodia a la espera de su formalización.

Con este caso, la jornada suma un segundo femicidio, luego del crimen registrado durante la madrugada en Paine, donde una joven de 25 años fue asesinada en plena vía pública.

Si eres víctima de violencia de género o conoces a alguien que podría encontrarse en esa situación, puedes llamar al 1455, teléfono de orientación en casos de violencia contra la mujer, o al 149 de Carabineros.