Dos meses en cautiverio: la dramática huida de una madre adolescente que logró escapar de Bolivia tras ser secuestrada en Putre
La víctima de 17 años aprovechó un descuido del captor en la localidad de Charaña para cruzar la frontera y denunciar el hecho ante Carabineros de Visviri.
En un fallo unánime, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Arica ordenó la medida cautelar de prisión preventiva para S.T.T.L., imputado como autor del delito consumado de sustracción de menores.
Con esta resolución, el tribunal de alzada revocó la decisión previa del Juzgado de Garantía, argumentando que la libertad del sujeto constituye un peligro inminente para la seguridad de la sociedad y de las víctimas.
El relato del cautiverio
Los hechos se remontan a la madrugada del 8 de diciembre de 2025 en la comuna de Putre. Según el Ministerio Público, el imputado, de nacionalidad boliviana, ingresó sin autorización al domicilio de su expareja, una adolescente de 17 años, quien se encontraba con su hija de apenas dos meses.
Revisa también:
Bajo amenaza de llevarse a la lactante, obligó a la joven a subir a un vehículo que los trasladó por un paso no habilitado hasta la localidad de Charaña, en Bolivia.
Durante dos meses, el imputado mantuvo a la madre y a la menor encerradas y sin contacto con el exterior. El cautiverio finalizó recién el 9 de febrero de 2026, cuando la joven aprovechó un descuido del sujeto para escapar con su hija. Con ayuda de terceros, logró llegar a la frontera chilena y denunciar el crimen ante personal de Carabineros de la Tenencia de Visviri.
Fundamentos del tribunal
Para decretar la prisión preventiva, los ministros Marco Antonio Flores, José Delgado y Claudia Arenas consideraron pruebas contundentes presentadas por el ente persecutor:
- Declaración de la víctima e informes: El peritaje psicológico y el informe del OS9 de Carabineros ratificaron que la salida del país fue forzada.
- Gravedad y reincidencia: Se destacó la alta pena asignada al delito y el hecho de que el imputado ya mantenía procesos pendientes por delitos transnacionales y denuncias vigentes por violencia intrafamiliar.
- Peligro para las víctimas: El tribunal enfatizó que la medida es necesaria dada la vulnerabilidad de las dos víctimas (una adolescente y una lactante) y la conducta previa del agresor.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.