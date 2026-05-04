Dos meses en cautiverio: la dramática huida de una madre adolescente que logró escapar de Bolivia tras ser secuestrada en Putre

En un fallo unánime, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Arica ordenó la medida cautelar de prisión preventiva para S.T.T.L., imputado como autor del delito consumado de sustracción de menores.

Con esta resolución, el tribunal de alzada revocó la decisión previa del Juzgado de Garantía, argumentando que la libertad del sujeto constituye un peligro inminente para la seguridad de la sociedad y de las víctimas.

El relato del cautiverio

Los hechos se remontan a la madrugada del 8 de diciembre de 2025 en la comuna de Putre. Según el Ministerio Público, el imputado, de nacionalidad boliviana, ingresó sin autorización al domicilio de su expareja, una adolescente de 17 años, quien se encontraba con su hija de apenas dos meses.

Bajo amenaza de llevarse a la lactante, obligó a la joven a subir a un vehículo que los trasladó por un paso no habilitado hasta la localidad de Charaña, en Bolivia.

Durante dos meses, el imputado mantuvo a la madre y a la menor encerradas y sin contacto con el exterior. El cautiverio finalizó recién el 9 de febrero de 2026, cuando la joven aprovechó un descuido del sujeto para escapar con su hija. Con ayuda de terceros, logró llegar a la frontera chilena y denunciar el crimen ante personal de Carabineros de la Tenencia de Visviri.

Fundamentos del tribunal

Para decretar la prisión preventiva, los ministros Marco Antonio Flores, José Delgado y Claudia Arenas consideraron pruebas contundentes presentadas por el ente persecutor: