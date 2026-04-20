Sorpresa en Madrid: Jarry se baja del duelo de chilenos y Garin gana pese al cambio de rival a última hora / Getty Images

Este lunes, Cristian Garin (85°) y Nicolás Jarry (156°) iban a protagonizar un interesante duelo de chilenos por la qualy del Masters 1.000 de Madrid. Sin embargo, horas antes del partido, el “Nico” se bajó del torneo debido a una lesión en el codo que sufrió la semana pasada.

El francés Ugo Blanchet (166°) tomó el lugar de Jarry tras su retiro. Y a pesar del cambio de rival a última hora, Garin sacó adelante la tarea y terminó festejando un sólido triunfo sobre el tenista europeo.

“Gago” derrotó a Blanchet por parciales de 7-5 y 6-4 en una hora y 53 minutos de juego. De esta forma, el representante nacional avanzó a la ronda final de la qualy, quedando a solo un paso de ingresar al cuadro principal del Masters 1.000 de Madrid.

El próximo oponente de Cristian Garin será el estadounidense Martin Damm (126°), quien viene de vencer al italiano Andrea Pellegrino. El partido entre el chileno y el norteamericano se jugará este martes en un horario por definir.