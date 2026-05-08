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De Bachelet a Enrique Paris: ministra de Salud se reúne con exjefes de la cartera para analizar los desafíos sanitarios

Tras una jornada de reflexión transversal, la minstra Chomalí anunció que espera repetir estos encuentros de intercambio de experiencias cada seis meses.

Mario Vergara

Minsal

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La ministra de Salud, Dra. May Chomali Garib, lideró este viernes un almuerzo oficial junto a ex ministros y ex ministras del sector en las dependencias del Ministerio de Salud.

La actividad se configuró como un espacio de reconocimiento a la gestión de quienes han encabezado la cartera en distintas etapas de la historia del país, permitiendo un intercambio técnico de experiencias respecto al desarrollo de la salud pública en Chile.

El encuentro contó con la participación presencial de los ex ministros Michelle Bachelet, Jaime Mañalich, Pablo Erazo, María Soledad Barría, Osvaldo Artaza, Ximena Aguilera, Helia Molina, Carlos Massad y Carmen Castillo. A este grupo se sumó de manera telemática el ex ministro Enrique Paris, completando una convocatoria transversal de autoridades que han dirigido el sistema sanitario.

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Durante la jornada, los asistentes compartieron reflexiones sobre los desafíos presentes y futuros que enfrenta el sector salud. El objetivo central de la cita fue relevar la trayectoria y el aporte histórico de cada autoridad, promoviendo una conversación en un ambiente de respeto institucional.

La instancia fue valorada positivamente por la actual administración, estableciéndose la intención de repetir este tipo de reuniones cada seis meses. Según informaron desde el Ministerio, este esquema busca mantener un flujo de conversación constante que permita integrar la experiencia de las ex autoridades en el análisis de las políticas de salud actuales.

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